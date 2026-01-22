Confirmado: los pensionistas nacidos entre 1960 y 1970 podrán acceder al 100% de la jubilación.

En España, la pensión de jubilación constituye una de las principales prestaciones del sistema de Seguridad Social y representa, para la mayoría de los trabajadores, la fuente principal de ingresos una vez finalizada su vida laboral. Por ello, alcanzar el 100% de la pensión contributiva es uno de los objetivos más anhelados por quienes se aproximan al final de su carrera profesional.

Para percibir el 100% de la pensión de jubilación, es imperativo alcanzar la edad legal establecida. En 2026, las personas nacidas entre 1960 y 1970 serán las que podrán acceder al importe completo, dado que estarán alcanzando la edad ordinaria de retiro.

La Seguridad Social otorga a determinados trabajadores la posibilidad de acceder al 100% del monto correspondiente a la pensión de jubilación. ¿Te encuentras entre ellos?

Excelente noticia de la Seguridad Social para pensionistas de 1960 a 1970

Para este año, la Seguridad Social ha confirmado que la edad de jubilación será de 66 años y 10 meses. Cabe aclarar que existirá la opción de jubilarse a los 65 años siempre y cuando se haya cotizado 38 años y 3 meses o más.

En cualquier caso, si no llegan a dicha cotización, tendrán que esperar a cumplir los 66 años y 10 meses. De todas formas, quienes quieran acceder a la jubilación anticipada podrán hacerlo a los 63 años, siempre y cuando cumplan dicho requisito de cotización (38 años y 3 meses o más).

Serán los nacidos en los años 60 quienes lleguen a la edad de jubilación ordinaria. Esto quiere decir que podrán optar a la jubilación ordinaria y al 100% de base reguladora, siempre que cuenten con 38 años y 3 meses cotizados.

¿Quiénes podrán acceder al 100% de la pensión en 2026?

La Seguridad Social estableció que, durante 2026, la edad legal de jubilación será de 66 años y 10 meses para quienes no alcancen el período completo de cotización. Sin embargo, quienes acrediten 38 años y 3 meses o más podrán jubilarse a los 65 años con el 100% del haber.

Este esquema alcanza a los trabajadores nacidos entre 1960 y 1970, que comenzarán a cumplir la edad ordinaria de retiro. En especial, quienes nacieron en 1962 estarán entre los primeros en acceder a este beneficio, siempre que cumplan con los años exigidos de aportes.

En caso de no alcanzar el período de cotización requerido, el trabajador deberá esperar hasta los 66 años y 10 meses para jubilarse sin penalización. No obstante, la jubilación anticipada seguirá habilitada desde los 63 años para quienes superen el umbral de cotización establecido.

Requisitos clave para cobrar el 100% de la pensión en 2026: