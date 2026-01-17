El Ministerio de Hacienda de España ha decidido intensificar sus controles, lo que conllevará el bloqueo y la eliminación de cuentas bancarias y tarjetas de crédito de individuos que se encuentren en su "lista negra“.

La Agencia Tributaria tomará medidas contra aquellos que acumulen deudas superiores a 600.000 euros o que presenten un historial de incumplimientos reiterados. Esta resolución impactará a miles de ciudadanos en todo el territorio español.

¿Quiénes tendrán bloqueadas sus cuentas y tarjetas de crédito según Hacienda?

Hacienda ha anunciado que también tomará medidas contra aquellos ciudadanos “de riesgo”, incluso si su deuda es inferior, siempre que hayan sido objeto de varios avisos no atendidos.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, explicó que esta acción se dirige principalmente a quienes adeuden más de 600.000 euros y que han ignorado los requerimientos de la Agencia Tributaria.

La nueva normativa permitirá congelar totalmente las operaciones financieras de los afectados, no podrán realizar transferencias, ingresar dinero ni efectuar pagos y sus tarjetas de crédito y débito quedarán inutilizadas.

Hacienda ha detallado que las cuentas bancarias y tarjetas de crédito de los contribuyentes que presenten grandes deudas o antecedentes reiterados de incumplimiento serán las primeras en ser bloqueadas.

Cómo prevenir el bloqueo de cuentas bancarias y tarjetas de crédito por parte de Hacienda

Para no verse afectados por esta nueva medida, los contribuyentes deberán actuar de inmediato y seguir una serie de recomendaciones:

Acciones preventivas clave:

Mantén tus declaraciones al día: presenta todas tus declaraciones fiscales de forma correcta y a tiempo para no generar incumplimientos. Revisa tu Situación Tributaria: consulta regularmente tu estado en los portales de Hacienda (o AFIP/SAT según el país) para detectar cualquier incidencia a tiempo. Atiende las Notificaciones: responde de manera ágil y completa a cualquier requerimiento o notificación de la agencia tributaria. Controla deudas fiscales: paga cualquier deuda pendiente antes de que se acumule y te coloque en una lista de morosos.

Qué hacer si recibes una notificación (o ya tienes el bloqueo):

Contacta a la autoridad fiscal: Averigua el motivo exacto del aviso de bloqueo. Regulariza la deuda: Pago total: Es la forma más rápida de levantar el bloqueo. Aplazamiento o fraccionamiento: Si no puedes pagar todo, solicita un plan de pagos si cumples los requisitos. Presenta alegaciones: Si consideras que la inclusión es un error, presenta tus descargos o recursos ante Hacienda. Busca asesoría: Un asesor fiscal puede ayudarte a analizar tu situación y las mejores opciones.

Al actuar de forma proactiva y cumplir con tus obligaciones, podrás evitar o revertir rápidamente estas medidas restrictivas sobre tus finanzas.