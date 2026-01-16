La marina de una potencia europea se fortalece con nuevos submarinos y buques de guerra que marcarán la próxima década.

Tanto la Marina Nacional Francesa como la Marina Real Británica están llevando a cabo una modernización significativa de su flota, incorporando submarinos y buques de guerra para la próxima década. Este esfuerzo responde a la creciente competencia global y a la imperiosa necesidad de proyectar poder, destacándose proyectos como los submarinos de clase Dreadnought y las fragatas de clase Type 26 (Reino Unido).

Estas unidades son reconocidas por su discreción, su capacidad para operar durante extensos periodos sin necesidad de emerger y su equipamiento avanzado, que les permite llevar a cabo misiones que abarcan desde la vigilancia hasta el lanzamiento de misiles de precisión.

Submarino Dreadnought

Los proyectos como los submarinos clase Dreadnought son programas de ingeniería naval militar, dedicados a construir los submarinos de misiles balísticos nucleares (SSBN) más avanzados para la disuasión estratégica de un país.

Características de estos proyectos:

Este programa pretende asegurar la continuidad de la disuasión nuclear estratégica a través de submarinos que operan de forma sigilosa y pueden lanzar misiles balísticos con carga nuclear desde posiciones ocultas en el océano.

Dotados de tecnología de última generación, estos submarinos integran un sistema de propulsión nuclear, sensores y sonar avanzados, capacidades de contramedidas y tubos específicos para el lanzamiento de misiles estratégicos.

La clase Dreadnought está llamada a sustituir a los actuales submarinos de la clase Vanguard, responsables de la disuasión británica. Al igual que estos, estarán equipados con los misiles Trident II D5, que seguirán siendo el pilar del sistema nuclear del Reino Unido.

Submarinos clase Astute

El programa de submarinos de clase Astute representa la nueva generación de submarinos de ataque nuclear de la Marina Real Británica, un eje central en la estrategia de disuasión del Reino Unido.

Construidos por BAE Systems, destacan por combinar autonomía prácticamente ilimitada gracias a un reactor nuclear avanzado —capaz de producir su propio oxígeno y agua— con un nivel de sigilo excepcional basado en recubrimientos anecoicos y un sistema de propulsión ultrasilencioso.