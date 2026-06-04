Con el plazo de la presentación de la Renta llegando a su fin, las “cartas del miedo” de Hacienda vuelven a escena. La Agencia Tributaria intensifica los controles sobre las declaraciones y pone el foco en posibles errores o discrepancias detectadas en los datos de los contribuyentes.

Estas comunicaciones irán casa por casa y no implican una sanción inmediata, pero sí obligan a revisar la información presentada. En muchos casos, el contribuyente deberá justificar o corregir datos para evitar problemas mayores con Hacienda.

Durante 2025, la Agencia Tributaria (bajo el gobierno de Pedro Sánchez), ha enviado más de 80.000 cartas, lo que marca un récord desde que se aplica este sistema de control. Además, el organismo debe resolver devoluciones antes de fin de año para evitar recargos.

Ya es oficial | Hacienda irá casa por casa para verificar el cumplimiento de obligaciones fiscales y habrá multas por no responder (foto: archivo).

¿Quién obtendrá las cartas de Hacienda en España?

Las “cartas del miedo” son comunicados destinados a contribuyentes que presentan indicios de discrepancias en sus declaraciones. La Agencia Tributaria presta especial atención a los profesionales autónomos, aunque cualquier ciudadano puede recibir una notificación.

El propósito de estas cartas es nítido: el contribuyente tiene la obligación de explicar, justificar o corregir la información presentada en su declaración de la Renta. No constituye una sanción automática, dado que se ofrece un margen para clarificar la situación.

Sin embargo, si no se justifica la discrepancia adecuadamente, la Agencia Tributaria puede comenzar un proceso de regularización que conlleve sanciones económicas. Entre los errores más comunes se incluyen deducciones indebidas, ingresos no declarados o ayudas mal informadas.

Ya es oficial | Hacienda irá casa por casa para verificar el cumplimiento de obligaciones fiscales y habrá multas por no responder (foto: archivo).

Cartas del miedo de Hacienda: tipos y su significado

No todas las “cartas del miedo” poseen el mismo alcance. Algunas se presentan como informativas, mientras que otras implican un requerimiento formal por parte de la Agencia Tributaria.

Las cartas informativas únicamente comunican datos y no demandan una respuesta obligatoria, aunque resulta recomendable verificar su contenido. Actúan como una advertencia preventiva.

Por el contrario, las cartas de requerimiento sí requieren una respuesta. Se envían en situaciones en las que Hacienda detecta discrepancias entre la declaración presentada y sus archivos fiscales. Desatenderlas podría resultar en sanciones.

No responder a Hacienda: multas, recargos y cuánto pagarás

Las consecuencias de no responder a las “cartas del miedo” pueden ser significativas. Si la declaración resulta en un pago pendiente y no se efectúa, se aplican recargos acumulativos desde el primer mes.

El recargo inicial es del 1% en el primer mes y se incrementa en un 1% adicional por cada mes de demora. A partir del duodécimo mes, el recargo asciende al 15% más los intereses por demora.

En situaciones más severas, como la falta de justificación de discrepancias tras un requerimiento, las sanciones pueden oscilar entre el 50% y el 150% de la deuda. Si no existe deuda, la multa puede ascender a 200 euros. Esta puede reducirse a 100 euros si se omite la presentación de la declaración sin requerimiento previo.

Adicionalmente, si Hacienda no lleva a cabo oportunamente las devoluciones pertinentes, es posible que se aplique un recargo del 0,4% en ciertos casos.

Es imperativo seguir un conjunto de recomendaciones para asegurar la correcta gestión de las declaraciones fiscales. Estas son las acciones a llevar a cabo:

Revisar todos los datos de la declaración presentada.

Comparar la información con los datos fiscales disponibles.

Aportar documentación que justifique ingresos o deducciones.

Rectificar la declaración si se detectan errores.

Responder dentro del plazo indicado en la notificación.

Evitar ignorar la carta, ya que puede derivar en sanción automática.

Con la ejecución de estas recomendaciones se busca mitigar posibles inconvenientes en el ámbito fiscal, propiciando un manejo adecuado y responsable de las obligaciones tributarias.