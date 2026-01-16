Viajar en tren por Europa es una de las alternativas más destacadas para explorar el viejo continente y ahorrar dinero. El sistema ferroviario europeo ofrece un servicio de alta calidad que permite a los pasajeros desplazarse por 25 países, al mismo tiempo que brinda la oportunidad de disfrutar de las mejores vistas panorámicas.

Además, es considerado el medio de transporte menos contaminante y uno de los más eficientes que existen. Por esta razón, cada año miles de turistas y locales lo eligen como su medio de movilidad.

En esta ocasión, presentamos una de las mejores líneas de tren del mundo. Se trata de la Linha do Douro, uno de los recorridos más pintorescos y antiguos que ofrece un servicio de lujo a bajo costo.

Razones para explorar el Valle del Duero en Tren

El río Duero es el espejo de agua más significativo del noroeste de la península ibérica. Su origen se encuentra en el sur del pico Urbión y su desembocadura se sitúa en el océano Atlántico.

La línea ferroviaria que recorre el valle es la Linha do Douro, una red que comenzó su construcción en 1875 y se extiende a lo largo de 203 kilómetros. La excursión histórica más reconocida inicia en la Estación de Régua, en el corazón de Oporto.

Según los expertos en viajes, su orilla presenta algunos de los paisajes naturales más impresionantes del norte de Portugal y en España abarca las comunidades autónomas de Castilla y León, Galicia, Cantabria, La Rioja, Castilla-La Mancha, Extremadura y la Comunidad de Madrid.

El tren establece una conexión entre Oporto y el pueblito de Pocinho. En este lugar, se pueden observar fachadas adornadas con paneles de azulejos que representan los paisajes de la región.

En el tramo que cruza el río Duero, donde se enlazan Pinhão y Pocinho, se presentan enormes desfiladeros empinados de una belleza incomparable.

Como señala el usuario @andre_marques432, la clave es tomar los trenes que van hasta el final de la línea , en Pocinho. De lo contrario, podría tocarte un tren de segunda mano .

Escapadas: es uno los mejores viajes en tren del mundo, sale de Portugal y cuesta menos de 15 euros (foto: archivo).

Horarios y detalles de la Línea del Duero

El tren entre Oporto y Pocinho parte de la estación de tren de São Bento, ubicada en el centro de Oporto y el costo del billete es de 13,30 euros.

El viaje en tren tiene una duración aproximada de tres horas y media. Los horarios actualizados se pueden consultar en la página oficial de Comboios de Portugal.

Como se detalla en la guía Porto North Portugal, durante la primera hora del trayecto, los pasajeros atraviesan zonas residenciales. Una vez que se supera el pueblo de Peso de Régua, el tren comienza a cruzar el río.

Es en la sección que abarca Pinhão y Pocinho donde se aprecian las vistas más bellas del río Duero, así como las terrazas de viñedos que se extienden por las laderas.

Guía para llegar a Oporto desde España

La opción más económica y confortable para llegar a Oporto desde España es en tren. Para ello deberás tomar el tren regional desde Vigo hasta la estación de Porto Campanhã. Estas líneas realizan dos salidas diarias y el recorrido tiene una duración de 2 horas.

Es recomendable considerar esta opción debido a su conveniencia y costo. El servicio de tren regional ofrece una experiencia placentera y eficiente para los viajeros que deseen explorar Oporto.