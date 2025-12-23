Buenas noticias para millones de jubilados: estas son todas las pensiones que obtendrán un aumento en 2026.

El Gobierno ratificó los incrementos planificados para el próximo año en todas las pensiones y ayudas económicas.

Con la llegada de los últimos meses del año, miles de pensionistas en España esperan con atención el ingreso de sus prestaciones mensuales. Tras un año caracterizado por ciertos aumentos de precios y problemas de inflación, el Gobierno implementará un mecanismo de revalorización de las pensiones.

La cifra no se conocerá hasta mediados de diciembre de 2025, cuando el Instituto Nacional de Estadística (INE) publique el dato de la inflación correspondiente a noviembre. Sin embargo, a falta de los dos últimos meses del año, la inflación media se sitúa en torno al 2,5%. Según estos cálculos, algunos colectivos de pensionistas experimentarán incrementos más significativos para el año próximo.

Se trata de la fórmula que determina el incremento de las prestaciones, calculado de manera automática en relación con el Índice de Precios al Consumo (IPC). De esta manera, el incremento se basa en la inflación media interanual, comprendida entre diciembre del año anterior y noviembre del año actual.

Aumento de las pensiones en 2026

El sistema de actualizaciones actual fue implementado en 2021 como resultado de un acuerdo entre el Gobierno, los sindicatos y la patronal. Así, cada año las pensiones contributivas se ajustan al IPC medio, mientras que las jubilaciones mínimas, no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital (IMV) experimentan mayores incrementos, de acuerdo con los cálculos proporcionados por Okdiario.

Aunque el incremento general se estima en aproximadamente el 2,6%, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones anticipa un aumento superior para los grupos más vulnerables. Las pensiones que recibirán los mayores aumentos para 2026 son las siguientes:

Incrementos en las pensiones de jubilación para 2026

La estimación de las pensiones para 2026 indica un aumento generalizado en todas las jubilaciones y ayudas proporcionadas por el Gobierno. De acuerdo con los datos de la Seguridad Social recopilados por Okdiario, la pensión media de jubilación contributiva pasará de 1506 a 1544 euros mensuales, mientras que la viudedad incrementará de 935 a 958 euros.