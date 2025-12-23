Cierran todos los supermercados: horarios reducidos y persianas bajas por más de 24 horas en Nochebuena y Navidad.

La Navidad ya se respira en las calles de España y muchos ciudadanos ya han empezado a hacer las compras para las cenas y comidas familiares. En este contexto, conocer los horarios de apertura y cierre de los supermercados en Nochebuena (24 de diciembre) y Navidad (25 de diciembre) es importante para evitar desplazamientos innecesarios.

Durante estas fechas, la mayoría de las tiendas aplica un horario reducido, lo que significa que abren solo por la mañana y parte de la tarde, y cierran varias horas antes de lo habitual.

En días normales, los supermercados grandes suelen cerrar entre las 21.30 y las 22 horas, mientras que en Nochebuena y Nochevieja el cierre se adelanta y suele situarse entre las 15:00 y las 19:00 horas, según la cadena y la ubicación de la tienda.

En estas fiestas, los horarios habituales de los supermercados suelen sufrir modificaciones. ¿A partir de qué hora abren? Shutterstock

¿En qué horario abren los supermercados en Nochebuena?

En Nochebuena, los horarios de las principales cadenas son los siguientes:

Mercadona: la cadena fundada por Francisco Roig abre por la mañana alrededor de las 09:00 y cierra por la tarde, normalmente hacia las 19:00 en días festivos, aunque puede variar según la tienda.

Carrefour: Los cierres suelen estar entre las 19:00 y las 20:00, pero algunas tiendas pueden cerrar antes o después.

Lidl: En el caso de Lidl el horario de apertura es a las 09:00 hasta las 19:00, aunque puede variar según la ubicación.

Aldi . Mantiene horarios similares a Lidl, con cierres entre 18:00 y 19:00 en muchas tiendas, especialmente en días festivos.

Día . Muchas tiendas cierran antes, a veces alrededor de las 15:00 en días especiales o festivos.

El Corte Inglés, Hipercor, Supercor. Abren generalmente de 10:00 a 19:00 o 20:00, según el tamaño y ubicación del establecimiento.

Ahorramás y supermercados regionales. Mantienen horarios variables según la localidad y el tamaño del supermercado, con cierres anticipados en días festivos.

¿Y en Navidad?

En tanto, el 25 de diciembre, día de Navidad, la mayoría de supermercados permanecerán cerrados en todo el país. Solo algunos pequeños comercios de barrio o tiendas de conveniencia podrían abrir, especialmente en zonas turísticas.