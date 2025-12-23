El regalo de Juan Roig a todos sus empleados de Mercadona: más días de vacaciones y una paga extra de 280 millones.

Con la Navidad a la vuelta de la esquina, Mercadona ha optado por adelantarse y sorprender a su plantilla con un importante gesto. La dirección de la cadena de supermercados ha aprobado ampliar en una semana el periodo de vacaciones para sus más de 110.000 empleados y, además, abonarles una paga extra el próximo mes de marzo.

Según ha comunicado la propia compañía, a partir de 2026 el descanso anual pasará de 30 a 37 días para toda la plantilla, tanto en España como en Portugal. Una mejora notable en las condiciones laborales que, según subraya Mercadona, busca reforzar el compromiso y la satisfacción total de quienes forman parte de la empresa.

La medida entrará en vigor en 2026 y tendrá un impacto de 380 millones de euros anuales. Shutterstock

Con la puesta en marcha de esta iniciativa, que supondrá un coste de 100 millones de euros anuales “el modelo propio de Recursos Humanos de la compañía, basado en escuchar y dar respuesta a las necesidades de sus equipos, sigue evolucionando”. “Una relación que permite analizar propuestas y, en caso de aportar valor, como lo es esta ampliación de las vacaciones, implementarlas para seguir reforzando la calidad de los puestos de trabajo y la eficiencia conjunta”, han indicado.

En lo relativo a la paga extra, el Comité de Dirección ha optado por mantener esta medida por segundo año consecutivo. En total, se trata de una gratificación extraordinaria de 280 millones de euros, equivalente a una mensualidad, que se añadirá a la retribución variable, la cual puede alcanzar una o dos pagas adicionales en función de la antigüedad de cada empleado.

“Con esta decisión, Mercadona reconoce el esfuerzo individual y colectivo de su extraordinario equipo, pilar fundamental para lograr año tras año unos magníficos resultados en productividad, eficiencia y gestión, clave para alcanzar las metas y objetivos marcados, tras haber incrementado los salarios del 100% de la plantilla un 8,5% en 2025”, han señalado.

Las medidas supondrán un esfuerzo de unos 380 millones de euros. Desde Mercadona resaltan que estas acciones demuestran “una vez más su carácter pionero en la satisfacción de los trabajadores”.