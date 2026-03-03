El acceso a la vivienda en España sigue siendo uno de los principales desafíos para los menores de 30 años. La subida de precios y el coste de financiación han convertido la compra de una primera vivienda en una decisión que exige estabilidad laboral y planificación fiscal. En la Comunidad de Madrid, los jóvenes que hayan adquirido su vivienda habitual mediante un préstamo hipotecario pueden beneficiarse de una deducción autonómica en el IRPF que permite recuperar hasta 1031 euros anuales por los intereses pagados. Se trata de una medida incluida dentro de las deducciones propias de la región en la declaración de la Renta. La normativa autonómica permite aplicar el 25 por ciento de los intereses satisfechos por el préstamo hipotecario destinado a la adquisición de la vivienda habitual, con un límite máximo de 1031 euros por ejercicio fiscal. Esta deducción se aplica directamente sobre la cuota autonómica del IRPF. Para poder beneficiarse es imprescindible que el contribuyente tenga menos de 30 años durante el período impositivo en el que se practique la deducción. Si cumple esa edad durante el año, solo podrá deducirse los intereses correspondientes hasta el mes anterior a su cumpleaños. La regulación detallada figura en el manual oficial de la Agencia Tributaria. La vivienda debe tener la consideración de residencia habitual, lo que implica ocupación efectiva y permanente conforme a los criterios establecidos en la normativa del IRPF. Además del requisito de edad y del destino del préstamo, la deducción exige que el préstamo esté vinculado exclusivamente a la adquisición de la vivienda habitual. No es aplicable a segundas residencias ni a inmuebles destinados al alquiler. Cuando la vivienda pertenece a varios titulares y solo uno cumple el requisito de edad, únicamente ese contribuyente puede aplicar la deducción en proporción a su porcentaje de titularidad. Este beneficio fiscal está regulado en el Texto Refundido de las disposiciones legales de la Comunidad de Madrid en materia de tributos cedidos por el Estado, dentro de las deducciones autonómicas aplicables en la declaración de la Renta. La campaña y las deducciones vigentes pueden consultarse también en el portal institucional de la Comunidad de Madrid. Es importante reflejar correctamente el importe de los intereses satisfechos en el apartado correspondiente a deducciones autonómicas del modelo de Renta. Un error en la consignación puede impedir que Hacienda practique la devolución correspondiente. La deducción de hasta 1031 euros no reduce la base imponible del impuesto, sino que se descuenta directamente de la cuota autonómica. Esto se traduce en una menor cantidad a ingresar o en una mayor devolución si la declaración resulta a devolver. Por ejemplo, si un contribuyente menor de 30 años ha pagado 4000 euros en intereses hipotecarios durante el año, podrá deducirse el 25 por ciento de esa cantidad, es decir 1000 euros, siempre dentro del límite máximo previsto por la normativa autonómica. En un contexto en se ha encarecido el acceso a la vivienda, esta deducción por intereses hipotecarios para menores de 30 años en la Comunidad de Madrid puede suponer un alivio fiscal relevante para quienes ya han dado el paso de adquirir su primera vivienda y presentan su declaración del IRPF dentro de los plazos establecidos.