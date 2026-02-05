“Habéis cambiado la forma de ser mayor, nosotros la forma de hacer banca con vosotros“, dice el eslogan del BancoSantander. A través de esta iniciativa, la entidad busca acercarse a los españoles mayores de edad y acabar con la exclusión que muchas veces enfrentan en la sociedad. Para ello, el Santander ha creado una sección denominada "Senior“, diseñada para facilitar el acceso de las personas mayores a sus servicios financieros, brindándoles toda la información y el acompañamiento que necesitan. La entidad ofrece un equipo de gestores especializados para acompañar a sus clientes mayores y simplificar los trámites burocráticos. Además, brinda un servicio de atención telefónica preferente, disponible las 24 horas, todos los días del año, sin sistemas automatizados ni bots intermedios, una de las principales demandas de este colectivo. Para velar por el bienestar de las personas mayores y brindarles un entorno en el que se sientan cómodos y protegidos, Banco Santander ha lanzado la opción “Senior”, una iniciativa pensada para ofrecer una atención personalizada a sus clientes de mayor edad. No hay que perder de vista que se trata de una generación que no creció en un entorno digital. En muchos casos, esto les genera una sensación de indefensión ante las nuevas formas de gestionar su economía. A ello se suma su especial vulnerabilidad frente a estafas y fraudes. Por todos estos motivos, el Banco Santander ofrece un espacio seguro en el que gestionar sus actividades financieras. A continuación, se presentan los principales beneficios destinados a las personas mayores: Horario ampliado de caja: todas las oficinas del Banco Santander amplían su horario de caja hasta las 14 horas (antes solo hasta las 11:00). De esta forma, los mayores disponen de más tiempo para acudir a su sucursal más cercana a resolver todas sus dudas o gestiones sin la presión de horarios reducidos.Servicio de cita previa: permite planificar una cita con el gestor habitual para ser atendido directamente, evitando esperas innecesarias. Este servicio está pensado para quienes prefieren una atención personalizada y sin prisas.Adelanto de la pensión: aunque la Seguridad Social abona oficialmente las pensiones el primer día hábil de cada mes, el Banco Santander adelanta el pago alrededor del día 25 de cada mes. Esto permite a los pensionistas acceder a sus recursos con mayor antelación para cubrir necesidades diarias.Servicio de “Correos Cash”:acuerdo permite realizar retiradas e ingresos de efectivo en más de 4600 oficinas de Correos en toda España. Además, los clientes pueden solicitar que un cartero entregue hasta 500 euros a domicilio sin necesidad de desplazarse, una opción especialmente valorada por personas mayores o con movilidad reducida. Las dos primeras operaciones mensuales son gratuitas en localidades donde Santander no tiene oficina física.