Baja el desempleo en el país | El 2025 finalizó con la cifra más baja de paro en 18 años. (Imagen: archivo)

El mercado laboral en España ha sumado 506.451 afiliados en 2025 cerrando el año por encima de los 21,8 millones de ocupados, mientras que el desempleo se redujo en 152.048 personas hasta los 2,4 millones, la cifra más baja en 18 años, desde diciembre de 2007.

“ Más contratos indefinidos, más empleo femenino y mínimo histórico en paro juvenil. A España le sienta bien la acción del Gobierno progresista ”, ha resumido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la red social X.

Según comunicó EFE, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha destacado que con este recorte del desempleo, que supera el del año pasado, “son miles de familias las que terminan el año con un poco mas de tranquilidad, menos miedo al futuro y mas certezas”.

Por su parte, la ministra de Inclusión, Elma Saiz añadió: “Llevamos cuatro años creando empleo al mismo ritmo y generando 2 millones de empleos desde 2021”.

¿Qué opinan los sindicatos y la CEOE de las cifras de desempleo?

Los sindicatos han celebrado los datos conocidos aunque animan a seguir trabajando para lograr el pleno empleo, subir salarios y afrontar cuestiones pendientes como el paro de larga duración.

Mientras que la CEOE ha pedido contención en las cargas administrativas y en los costes laborales de las empresas, ya que aunque los datos conocidos son “positivos” se muestra una “desaceleración” respecto al periodo prepandemia.

El mercado laboral gana 506.451 afiliados y cierra 2025 con el menor paro en 18 años. (Fuente: archivo).

¿Cómo quedan los datos de desempleo?

Según los datos facilitados este lunes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en diciembre el empleo avanzó en 19.180 afiliados medios gracias al tirón de la campaña navideña, hasta dejar el total en 21.844.414 ocupados, récord para un cierre de año.

En cuanto al desempleo, el Ministerio de Trabajo detalla que solo en diciembre se redujo en 16.291 personas, encadenando así 56 meses de descensos, gracias al recorte del paro en los servicios, lo que deja el total de paro registrado en 2.408.670 personas, que sigue siendo la menor cifra para ese mes desde 2007.

Con la buena evolución de la ocupación, que dejó en el mes de julio su máximo histórico con 21.865.503, el mercado laboral en 2025 suma otro medio millón de empleos por cuarto año consecutivo.

El empleo femenino sigue en cifras récord

Al detalle de la evolución del empleo, destaca la evolución de la ocupación femenina, superando los 10,35 millones de mujeres afiliadas de media, el nivel más elevado de la serie, representando ya el 47,4% del total.

También la buena evolución del empleo de los extranjeros, que representaron el 14,1% del total marcando récord con casi 3,1 millones de trabajadores en la serie original.

Por regímenes, el general ganó 467.581 afiliados respecto al año pasado con especial intensidad en las actividades de transporte y almacenamiento, agricultura, actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento y suministro de agua.

Y en cuanto a los autónomos, terminaron el año con 3.425.767 trabajadores, tras sumar 39.002 en 2025, una cifra que es sin embargo menor a la de 2024, algo sobre lo que han llamado la atención las asociaciones de trabajadores por cuenta propia, que han pedido además una mejora de sus condiciones laborales.

Por regiones, destaca que a cierre de 2025 Madrid, con 3.882.343 empleados, superó por primera vez a Cataluña, con 3.874.736, en número de afiliados a la Seguridad Social, algo que no había ocurrido nunca desde el inicio de la serie histórica en 2012.

El mercado laboral gana 506.451 afiliados y cierra 2025 con el menor paro en 18 años. (Fuente: Shutterstock).

Los servicios lideran el recorte del paro

En cuanto al desempleo, el descenso fue liderado por el sector servicios, con 94.634 parados menos, y fue mayoritario entre las mujeres con 87.563 mujeres menos, hasta 1.443.999, la cifra más baja desde 2007 pero aún un 50% superior a la de los hombres.

También bajó el desempleo entre los jóvenes menores de 25 años, hasta registrar su mínima en la serie con 176.852 personas.

Y en cuanto a los contratos, se firmaron 15.645.243 acuerdos laborales, 225.139 más, de los que 6.443.446 fueron indefinidos (un descenso de 38.546), en tanto que el resto, 9.201.797, fueron temporales, (263.685 más que en 2024).