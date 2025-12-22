Baja el déficit en el país: desciende a 10.246 millones en octubre, un 32,9% menos.

Las administraciones públicas, sin tener en cuenta las locales, han acumulado en España un déficit de 10.246 millones de euros en los diez primeros meses del año (un 0,61% del PIB), un 32,9% menos que en el mismo periodo del ejercicio anterior a pesar del gasto asociado a la dana.

De acuerdo a los datos de ejecución presupuestaria publicados este lunes por el Ministerio de Hacienda, el gasto extraordinario derivado de la dana ascendió a 4362 millones de euros en esos diez meses, lo que equivale al 0,26% del PIB. Si se descuenta este impacto, detalla Hacienda, el déficit público sería de 5884 millones, un 61,5% menos.

Situación por administraciones públicas

Administración central

Por administraciones, al cierre de octubre, la Administración central acumulaba un déficit de 21.300 millones de euros (un 1,27 % del PIB), tras registrar una reducción del 13,6 %. En contraste, el superávit de las comunidades autónomas se redujo un 49,7 %, hasta los 3.736 millones (0,22 % del PIB).

Seguridad Social

La Seguridad Social, por su parte, multiplicó por cuatro su superávit hasta situarlo en 7318 millones (0,43 % del PIB), impulsado por el aumento de los ingresos, fundamentalmente por cotizaciones, incluidas las aportaciones del nuevo mecanismo de equidad intergeneracional.

Corporaciones locales

Hacienda también ha publicado este lunes los datos de ejecución presupuestaria del conjunto de administraciones públicas del tercer trimestre, donde entran los datos de las corporaciones locales con un superávit de los ayuntamientos del 0,07% del PIB en el tercer trimestre, equivalente a 1154 millones de euros.

Déficit del conjunto de las administraciones

Con estos datos, en los nueve primeros meses de 2025 el déficit del conjunto de las administraciones públicas ha alcanzado los 17.702 millones de euros.

En ese contexto, descontando el impacto de la dana, el déficit se reduce hasta los 15.456 millones, lo que representa un 0,92% del PIB.

El déficit del Estado baja un 17,8%

Hacienda también ha avanzado los datos de ejecución presupuestaria del Estado hasta noviembre cuando ha registrado un déficit de 31.321 millones de euros, equivalente al 1,86% del PIB e inferior en un 17,8% al del mismo periodo de 2024.

Este resultado, explica Hacienda, está afectado por la liquidación definitiva del ejercicio 2023 del sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común y de las entidades locales, con un resultado neto conjunto negativo para el Estado que se traduce en un mayor déficit de 13.627 millones.

Los ingresos alcanzaron los 283.270 millones, un 9,4% más respecto al mismo periodo de 2024, con una subida del 10,4% en los impuestos que suman 235.376 millones.