Durante el primer trimestre de 2026, todas las personas que reciben pensiones no contributivas (PNC) de jubilación o invalidez deben presentar el certificado de rentas. La fecha límite fijada por el IMSERSO es el 31 de marzo y el trámite está disponible en su Sede Electrónica.

Este certificado exige detallar los ingresos del pensionista y de su unidad de convivencia. Según el organismo, “el incumplimiento de la obligación [..] da lugar a la suspensión del pago de la pensión no contributiva”.

La Seguridad Social cruza estos datos para regularizar los importes de 2025 y definir cuánto corresponde cobrar en 2026.

Impacto de la declaración de rentas en las pensiones para 2026

El IMSERSO recuerda que los ingresos personales deben ser inferiores al IPREM anual. Aunque aún no está confirmado el valor de 2026, en 2025 se fijó en 7200 euros (12 pagas) y 8400 euros (14 pagas). Estos valores podrían actualizarse con el nuevo presupuesto.

Si en el hogar conviven varios familiares, la suma de los ingresos no debe superar los límites previstos por la normativa. La cuantía final depende del número de convivientes y de los ingresos del conjunto. En ningún caso la pensión puede quedar por debajo del 25% del importe íntegro.

Los perceptores que reciban pagos indebidos deberán reintegrarlos, tal como establece la Seguridad Social. Además, quienes no presenten la documentación a tiempo tendrán una suspensión del pago mensual hasta regularizar el trámite.

Comunicaciones esenciales que los pensionistas deben realizar al INSS

Los pensionistas también deben informar cambios relevantes. El INSS indica que debe comunicarse cualquier modificación en el domicilio, la situación familiar, la actividad laboral o los ingresos en un plazo de 30 días.

La Seguridad Social explica que no informar estas variaciones puede implicar sanciones o incluso la pérdida del derecho a la pensión. Para los españoles residentes en el extranjero, se exige un certificado de Fe de vida durante el primer trimestre.

Su ausencia provoca la “suspensión temporal de la pensión”, aunque puede rehabilitarse si se presenta la documentación dentro de los 90 días siguientes.

Los pensionistas españoles que residen en el extranjero tienen la posibilidad de enviar su Fe de vida mediante la app VIVESS del INSS. Este sistema facilita la realización del trámite en cuestión de minutos, eliminando la necesidad de acudir a oficinas.

