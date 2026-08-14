Este viernes, 14 de agosto de 2026, rellenar el depósito de combustible en España cuesta, de media, 1,7 euros por litro si se trata de gasolina 95. La gasolina 98, generalmente es un poco más cara, con un precio promedio de 1,9 euros y el diésel ronda los 1,83 euros por litro. Estas cifras representan una variación del0.32% en el precio de la gasolina respecto al periodo anterior y, en el caso del gasóleo, del 0.75%.

El precio del litro de combustible en España (foto: Freepik).

Precio del diésel hoy en España

En las principales ciudades del país, el precio del diésel este viernes, 14 de agosto de 2026 es el siguiente:

Madrid: 1.619 euros hasta los 2.009 euros

Barcelona: 1.659 euros hasta los 1.974 euros

Valencia: 1.599 euros hasta los 1.969 euros

Granada: 1.719 euros hasta los 1.978 euros

Ceuta: 1.654 euros hasta los 1.654 euros.

El precio de la gasolina 95 hoy viernes 14 de agosto en España

Este es el precio máximo y mínimo de la gasolina en las estaciones de servicio de las principales ciudades de España durante este viernes:

Madrid: desde los 1.529 euros hasta los 1.939 euros

Barcelona: desde los 1.499 euros hasta los 1.839 euros

Valencia: desde los 1.489 euros hasta los 1.845 euros

Granada: desde los 1.589 euros hasta los 1.829 euros

Ceuta: desde los 1.564 euros hasta los 1.564 euros

Zaragoza: desde los 1.619 euros hasta los 1.819 euros.

Málaga: desde los 1.599 euros hasta los 1.839 euros.

¿Qué es la gasolina 95?

La gasolina 95 se caracteriza por su menor densidad y su mayor limpieza en contraste con el diésel y la gasolina de 98. Resulta ser el carburante perfecto para los automóviles con motores de cilindrada reducida debido a su índice de octanaje (el mínimo establecido en Europa).

¿Cuál es la gasolina 98?

La gasolina 98 en España es un carburante sin plomo con un índice de octano 98 (RON), pensado para motores de alta relación de compresión o con turbo. Su mayor octanaje disminuye el riesgo de detonaciones, mejora el rendimiento y puede ayudar a mantener el motor más limpio, especialmente cuando así lo recomienda el fabricante.

¿Cuánto cuesta el litro de gasolina 98?

Madrid: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.709 euros y el máximo es de 2.029 euros

Barcelona: desde 1.639 euros hasta los 2.049 euros

Valencia: desde 1.669 euros hasta los 2.025 euros

Granada: desde 1.799 euros hasta los 1.999 euros

¿Qué tipos de combustibles hay en España?

Al igual que en el resto de los países de la Unión Europea, los tipos de carburantes que se comercializan en las puntos de repostaje de España son los siguientes: