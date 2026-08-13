El precio del litro de combustible en España.

Este jueves, 13 de agosto de 2026, rellenar el depósito de combustible en España cuesta, de media, 1,69 euros por litro si se trata de gasolina 95. La gasolina 98, generalmente es un poco más cara, con un precio promedio de 1,89 euros y el diésel ronda los 1,82 euros por litro. Estas cifras representan una variación del0.41% en el precio de la gasolina respecto al periodo anterior y, en el caso del gasóleo, del 0.36%.

El precio del litro de combustible en España.

Precio del diésel hoy en España

En las principales ciudades del país, el precio del diésel este jueves, 13 de agosto de 2026 es el siguiente:

Madrid: 1.619 euros hasta los 2.029 euros

Barcelona: 1.659 euros hasta los 1.965 euros

Valencia: 1.599 euros hasta los 1.964 euros

Granada: 1.679 euros hasta los 1.956 euros

Ceuta: 1.644 euros hasta los 1.644 euros.

¿Cuál es el precio de la gasolina 95 hoy jueves 13 de agosto en España?

Durante este jueves, 13 de agosto de 2026, este es el precio máximo y mínimo del litro de gasolina en las estaciones de servicio de las principales ciudades de España:

Madrid: desde los 1.529 euros hasta los 1.959 euros

Barcelona: desde los 1.499 euros hasta los 1.834 euros

Valencia: desde los 1.489 euros hasta los 1.845 euros

Granada: desde los 1.569 euros hasta los 1.769 euros

Ceuta: desde los 1.564 euros hasta los 1.564 euros

Zaragoza: desde los 1.619 euros hasta los 1.815 euros.

Málaga: desde los 1.599 euros hasta los 1.839 euros.

¿Qué es la gasolina 95?

La gasolina 95 se caracteriza por su menor densidad y su mayor limpieza en contraste con el diésel y la gasolina de 98. Resulta ser el carburante perfecto para los automóviles con motores de cilindrada reducida debido a su índice de octanaje (el mínimo establecido en Europa).

¿Qué es la gasolina 98 en España?

La gasolina de 98 es un tipo de carburante de mayor índice de octanaje en comparación con la gasolina de 95, especialmente recomendado para coches con más caballos de fuerza. Presenta una mayor compresión, favoreciendo la limpieza del motor, el sistema de escape y los componentes de inyección.

¿Cuánto cuesta el litro de gasolina 98?

Madrid: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.699 euros y el máximo es de 2.029 euros

Barcelona: desde 1.639 euros hasta los 1.975 euros

Valencia: desde 1.669 euros hasta los 2.015 euros

Granada: desde 1.785 euros hasta los 1.979 euros

¿Cómo ahorrar combustible en el coche?

Mantén una velocidad constante y evita acelerones y frenazos; usa el control de crucero cuando sea seguro.

Revisa la presión de los neumáticos y realiza mantenimiento regular: filtros limpios, aceite adecuado y alineación correcta.

Reduce peso y resistencia: vacía el maletero, quita portaequipajes, planifica rutas y apaga el motor en paradas largas.