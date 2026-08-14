Cada amanecer, la posición de las estrellas y los astros en el firmamento influyen en nuestras vidas y nos encontramos con algunas sorpresas. Todas y cada una de las constelaciones del horóscopo ya brillan bajo la influencia de la alineación de los planetas Venus y tienen un mensaje para ti.

¿Quieres conocer lo que las estrellas tienen reservado a tu signo hoy, viernes 14 de agosto? A continuación, la predicción de tu horóscopo para que sepas cómo afrontar la jornada tanto en el ámbito laboral como en el personal o de pareja.

La predicción del horóscopo para Escorpio este viernes

Aunque sea un día libre, resolverás varios asuntos que tenías pendientes y eso te dejará mucho más tranquilo. Aun así, no te faltará buen humor y afrontarás todo con calma y una actitud filosófica. También tendrás tiempo para divertirte o para desconectar un poco mentalmente.

Horóscopo del día (foto: Freepik).

Escorpio: ¿cómo te irá en el trabajo este viernes?

Escorpio, hoy cerrarás asuntos pendientes en el trabajo aunque sea día de descanso y eso te dará una sensación de tranquilidad.

Te mantendrás de buen humor, tomarás todo con calma y aún tendrás tiempo para divertirte o despejar la mente.

¿Cómo le irá en el amor a Escorpio este viernes 14 de agosto?

Hoy Escorpio irradia magnetismo en el amor; una charla sincera reaviva la chispa. Si hay pareja, un detalle tierno afianza la confianza.

La mayor compatibilidad es con Cáncer, por su intuición y lealtad. Juntos unen profundidad y cuidado, creando un lazo seguro.

¿Cómo son las personas de Escorpio?

Escorpio es intenso y apasionado, con una voluntad férrea y una lealtad inquebrantable. Protege lo que ama y no teme enfrentar verdades profundas.

También es intuitivo y misterioso, capaz de transformarse tras cada desafío. Su sensibilidad oculta le da fuerza para llegar al fondo de todo.

Te recordamos que cada día podrás consultar aquí las predicciones para el futuro, querido Escorpio. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te quedes sin saber qué es lo que auguran los astros para ti. Por lo demás, te deseamos un buen día.

Consejos de hoy para Escorpio

Aprovecha la mañana para cerrar esos pendientes y sentirte más en paz, Escorpio.

Toma el día con buen humor y filosofía; ve a tu ritmo y sin presión.

Regálate tiempo para divertirte o desconectar la mente para recargar energía.