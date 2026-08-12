Este miércoles, 12 de agosto de 2026, rellenar el depósito de combustible en España cuesta, de media, 1,69 euros por litro si se trata de gasolina 95. La gasolina 98, generalmente es un poco más cara, con un precio promedio de 1,87 euros y el diésel ronda los 1,81 euros por litro. Estas cifras representan una variación del0.33% en el precio de la gasolina respecto al periodo anterior y, en el caso del gasóleo, del 0.69%.

El precio del litro de combustible en España.

El precio del diésel hoy en España

Para los conductores que utilicen este tipo de combustible en el motor de su coche, este es el precio del diésel el miércoles, 12 de agosto de 2026:

Madrid: 1.619 euros hasta los 2.039 euros

Barcelona: 1.635 euros hasta los 1.969 euros

Valencia: 1.629 euros hasta los 1.949 euros

Granada: 1.709 euros hasta los 1.941 euros

Ceuta: 1.644 euros hasta los 1.644 euros.

¿Cuál es el precio de la gasolina 95 hoy miércoles 12 de agosto en España?

Durante este miércoles, 12 de agosto de 2026, este es el precio máximo y mínimo del litro de gasolina en las estaciones de servicio de las principales ciudades de España:

Madrid: desde los 1.529 euros hasta los 1.969 euros

Barcelona: desde los 1.489 euros hasta los 1.834 euros

Valencia: desde los 1.498 euros hasta los 1.839 euros

Granada: desde los 1.619 euros hasta los 1.769 euros

Ceuta: desde los 1.564 euros hasta los 1.564 euros

Zaragoza: desde los 1.625 euros hasta los 1.805 euros.

Málaga: desde los 1.599 euros hasta los 1.834 euros.

¿Qué es la gasolina 95?

Este tipo de gasolina se destaca por ser de menor densidad y ser más limpia en comparación al diésel y a la gasolina 98. Es el combustible ideal para los vehículos con motores de menor cilindrada por su octanaje (el mínimo permitido en Europa).

¿Qué es la gasolina 98 en España?

La gasolina de 98 es un tipo de carburante de mayor índice de octanaje en comparación con la gasolina de 95, especialmente recomendado para coches con más caballos de fuerza. Presenta una mayor compresión, favoreciendo la limpieza del motor, el sistema de escape y los componentes de inyección.

Precio de la gasolina 98 en España

Madrid: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.699 euros y el máximo es de 2.039 euros

Barcelona: desde 1.629 euros hasta los 2.029 euros

Valencia: desde 1.63 euros hasta los 2.005 euros

Granada: desde 1.779 euros hasta los 1.979 euros euros

¿Cómo ahorrar combustible en el coche?

Estas son las cinco formas para ahorrar combustible en el vehículo, según la Dirección General de Tránsito (DGT):