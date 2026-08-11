El precio del litro de combustible en España.

El precio del litro de gasolina y gasóleo varía en muchas ciudades y estaciones de servicio de España. Por ese motivo, los conductores necesitan conocer cuál es el precio mínimo y máximo de estos combustibles para no pagar de más al cargar el coche.

Durante este martes, 11 de agosto de 2026 , el precio promedio de la gasolina 95 en España es de 1,68 euros, el de la gasolina 98 es de 1,86 euros y el del diésel es de 1,8 euros. En comparación con el pasado día, estas cifras reflejaron una variación del -0.28% en el costo de la gasolina y, en el caso del gasóleo, del 0.21%.

Precio del diésel hoy en España

En las principales ciudades del país, el precio del diésel este martes, 11 de agosto de 2026 es el siguiente:

Madrid: 1.649 euros hasta los 2.009 euros

Barcelona: 1.595 euros hasta los 1.958 euros

Valencia: 1.599 euros hasta los 1.969 euros

Granada: 1.659 euros hasta los 1.919 euros

Ceuta: 1.644 euros hasta los 1.644 euros.

¿Cuál es el precio de la gasolina 95 hoy martes 11 de agosto en España?

Durante este martes, 11 de agosto de 2026, este es el precio máximo y mínimo del litro de gasolina en las estaciones de servicio de las principales ciudades de España:

Madrid: desde los 1.549 euros hasta los 1.939 euros

Barcelona: desde los 1.465 euros hasta los 1.829 euros

Valencia: desde los 1.489 euros hasta los 1.829 euros

Granada: desde los 1.569 euros hasta los 1.789 euros

Ceuta: desde los 1.564 euros hasta los 1.564 euros

Zaragoza: desde los 1.589 euros hasta los 1.795 euros.

Málaga: desde los 1.599 euros hasta los 1.833 euros.

¿Qué es el combustible 95 en España?

En España, la gasolina 95 es un combustible sin plomo con 95 RON, el más habitual para la mayoría de vehículos. Su uso reduce el riesgo de autodetonación, protege el motor, ofrece buen desempeño y, en comparación con la 98, normalmente resulta más económica.

¿Qué es la gasolina 98 en España?

La gasolina 98 es un tipo de combustible con mayor octanaje que la gasolina 95, ideal para vehículos de mayor potencia. Cuenta con una mejor comprensión, ayuda a mantener limpio el motor, el escape y los sistemas de inyección.

Precio de la gasolina 98 en España

Madrid: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.785 euros y el máximo es de 2.009 euros

Barcelona: desde 1.629 euros hasta los 1.959 euros

Valencia: desde 1.6 euros hasta los 1.995 euros

Granada: desde 1.779 euros hasta los 1.959 euros euros

¿Cómo ahorrar combustible en el coche?

Estas son las cinco formas para ahorrar combustible en el vehículo, según la Dirección General de Tránsito (DGT):