Este sábado, 1 de agosto de 2026, rellenar el depósito de combustible en España cuesta, de media, 1,67 euros por litro si se trata de gasolina 95. La gasolina 98, generalmente es un poco más cara, con un precio promedio de 1,87 euros y el diésel ronda los 1,81 euros por litro. Estas cifras representan una variación del0.7% en el precio de la gasolina respecto al periodo anterior y, en el caso del gasóleo, del 1.17%.

El precio del litro de combustible en España.

El precio del diésel hoy en España

Para los conductores que utilicen este tipo de combustible en el motor de su coche, este es el precio del diésel el sábado, 1 de agosto de 2026:

Madrid: 1.66 euros hasta los 2.024 euros

Barcelona: 1.639 euros hasta los 2.001 euros

Valencia: 1.579 euros hasta los 2.025 euros

Granada: 1.649 euros hasta los 2.017 euros

Ceuta: 1.594 euros hasta los 1.594 euros.

¿Cuál es el precio de la gasolina 95 hoy sábado 1 de agosto en España?

Durante este sábado, 1 de agosto de 2026, este es el precio máximo y mínimo del litro de gasolina en las estaciones de servicio de las principales ciudades de España:

Madrid: desde los 1.479 euros hasta los 1.899 euros

Barcelona: desde los 1.479 euros hasta los 1.859 euros

Valencia: desde los 1.49 euros hasta los 1.87 euros

Granada: desde los 1.509 euros hasta los 1.799 euros

Ceuta: desde los 1.564 euros hasta los 1.564 euros

Zaragoza: desde los 1.479 euros hasta los 1.84 euros.

Málaga: desde los 1.629 euros hasta los 1.86 euros.

¿Qué es el combustible 95 en España?

En España, la gasolina sin plomo de 95 octanos (RON) es la opción más habitual para la mayoría de automóviles; su octanaje disminuye la detonación, protege el motor y ofrece buen rendimiento y eficiencia, siendo además más económica que la 98.

¿Qué es la gasolina 98 en España?

La gasolina de 98 octanos es una variedad de carburante con un nivel de octanaje superior al de la gasolina de 95, perfecta para automóviles con más potencia. Además, ofrece una mayor eficiencia, contribuye a la limpieza del motor, del sistema de escape y de los sistemas de inyección .

Precio de la gasolina 98 en España

Madrid: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.669 euros y el máximo es de 2.016 euros

Barcelona: desde 1.584 euros hasta los 2.039 euros

Valencia: desde 1.704 euros hasta los 2.04 euros

Granada: desde 1.759 euros hasta los 1.979 euros euros

¿Qué combustible se usa en España?

En España los coches pueden repostar gasolina 95 o 98, diésel (B7), autogás (GLP) y gas natural comprimido (GNC), además de electricidad para vehículos eléctricos e híbridos enchufables; también existen mezclas con biocombustibles.