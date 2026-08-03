La subida de los precios provocada por la inflación en España ha generado que las familias enfrenten cada vez más dificultades para generar ahorros estables, lo que las lleva a buscar nuevas maneras de incrementar su capital o, al menos, prevenir su devaluación. En este contexto, las cuentas en moneda extranjera, también conocidas como cuentas en divisas, se presentan como una alternativa para numerosos ciudadanos.

De acuerdo con las explicaciones de Javier Mezcua, experto financiero en HelpMyCash, este tipo de cuentas "Funcionan como una cuenta corriente cualquiera, solo que en lugar de servir para almacenar euros, se utilizan para guardar dinero en otra moneda, como por ejemplo dólares, libras, etc..”

Por consiguiente, con el fin de que los ciudadanos puedan beneficiarse del cambio de divisa en España, es imprescindible buscar una entidad financiera que permita abrir una cuenta en moneda extranjera y transferir el monto deseado para su conversión a la divisa requerida. Por ejemplo, si se ingresan 400 euros con un tipo de cambio euro/dólar de 1,15 dólares, se obtendrá hasta 1,15 dólares por cada euro ingresado. De este modo, 400 euros se transformarán en 460 dólares.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó el tipo de cambio para el 3 de agosto en 1,1535 dólares, valor superior al de la jornada anterior (1,1485 dólares).

No obstante, antes de proceder a ahorrar en moneda extranjera con alguna institución bancaria, es recomendable conocer los beneficios y las desventajas de este tipo de cuentas. En España, existen leyes y sanciones económicas que regulan el uso de divisas extranjeras.

Estos son los beneficios de crear una cuenta en moneda extranjera. (Fuente: archivo) ProFilm4K

Beneficios de tener una cuenta en moneda extranjera

Este tipo de cuentas pueden resultar especialmente ventajosas para los inversores que especulan sobre la valoración de divisas extranjeras. “La principal ventaja de estas cuentas consiste en que se pueden utilizar las fluctuaciones del mercado en divisas a su favor, eligiendo el momento adecuado para convertir sus euros en otra moneda", explica el experto.

Adicionalmente, estas cuentas resultan útiles en diversas circunstancias. “Si planeas viajar a Estados Unidos en el futuro y deseas cambiar euros por dólares, puedes realizar la conversión cuando consideres que será más rentable y almacenar los dólares en la cuenta hasta que sean requeridos", comenta Mezcua. Al efectuar pagos en otras monedas, es posible eludir la comisión por conversión de divisas, ya que no es necesario convertir los euros a dólares de manera constante.

Dependiendo del uso que se le dará a la cuenta en divisa extranjera, será aconsejable o no. Suelen ser de interés para aquellos que realizan con frecuencia pagos e inversiones en monedas distintas al euro. Si este no es el caso del individuo, entonces existen otras estrategias para rentabilizar el capital ahorrado.

Los riesgos más grandes de tener una cuenta en divisas extranjeras. (Fuente: archivo)

Riesgos de las cuentas en divisas extranjeras

Las cuentas en monedas extranjeras también pueden estar expuestas a riesgos asociados a las fluctuaciones constantes de los diversos tipos de monedas. “Si utiliza euros en su vida cotidiana, pero conserva dólares, en el instante en que desee convertir esos dólares en euros puede perder dinero si el tipo de cambio es menos favorable que el anterior", aclaró Javier Mezcua.

Si se empleará una cuenta en divisas extranjeras como cuenta de ahorro, siempre existirá la opción de elegir el instante en que se desea retirar el capital. Este enfoque permite aguardar hasta que el tipo de cambio sea más favorable, aunque si se requiere el efectivo de forma urgente, los ahorros podrían estar supeditados a pérdidas derivadas de las fluctuaciones del mercado.

Por otro lado, se debe considerar que los beneficios generados a través de este método deberán tributar, con una retención del 19% que genere la cuenta para los residentes de España. Además, no suelen permitir domiciliaciones y es común que este tipo de cuentas implique una comisión por su mantenimiento.

El Gobierno aplica una retención del 19% sobre los intereses de las cuentas en dólares

La retención del 19% sobre los intereses generados por cuentas en divisas extranjeras en España se fundamenta en la normativa fiscal vigente que regula los rendimientos del capital mobiliario. Según la Agencia Tributaria, los intereses obtenidos, tanto en cuentas nacionales como en el extranjero, tributan en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) conforme a los siguientes tramos.

Hasta 6000 euros: 19% De 6000 a 50.000 euros: 21% De 50.000 a 200.000 euros: 23% De 200.000 a 300.000 euros: 27% Más de 300.000 euros: 28%

Este esquema impositivo se aplica tanto a los intereses generados en cuentas nacionales como en cuentas en el extranjero, siempre que el titular sea residente fiscal en España.

Es importante destacar que, en el caso de cuentas en el extranjero, si el país donde se localiza la cuenta ha aplicado una retención sobre los intereses, el contribuyente puede deducir dicha retención en su declaración de la renta en España, siempre que exista un convenio de doble imposición entre ambos países.

Para más información y detalles sobre la tributación de rendimientos del capital mobiliario, puede consultar la página oficial de la Agencia Tributaria.