En la apertura de mercados de este martes, 4 de agosto de 2026, en España, las acciones del banco Banco de Sabadell (SAB) en el IBEX 35 se negocian a 3,38 euros y registran un volumen de 471987 unidades negociables, valor que refleja una modificación de del 0,09% en comparación con el día pasado.

En los últimos 10 días, la cotización de Banco de Sabadell S.A. mostró una tendencia alcista moderada: 6 subidas y 4 bajadas, con alternancias que reflejan cierta volatilidad y un cierre con dos avances consecutivos.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del Banco de Sabadell durante la última semana

La volatilidad económica de Banco de Sabadell en la última semana ha sido del 32.55%, lo que representa un comportamiento inestable y con muchas variaciones, ya que esta cifra es mayor que la volatilidad anual del 27.88%. Este aumento en la volatilidad semanal sugiere que la acción ha experimentado fluctuaciones significativas en un corto período de tiempo.

Cotización histórica de Banco de Sabadell S.A

Por otro lado, las acciones de Banco de Sabadell se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,41 euros el y un mínimo de 2,63 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Banco de Sabadell?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Banco de Sabadell S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0601%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 5.71B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Tras deducir todos sus gastos, la ganancia final de la empresa es de 1.83B, que se destina a un fondo de inversión.

La historia de Banco de Sabadell

Banco Sabadell, fundado en 1881, es uno de los 35 valores del Ibex 35; su sede social está en Alicante y su centro corporativo en Sant Cugat del Vallès (Barcelona), con presencia en el Reino Unido a través de TSB.

Se dedica a la banca minorista y de empresas y produce servicios financieros como cuentas, préstamos, hipotecas, tarjetas, inversión y seguros en alianza. Sus líneas de negocio abarcan particulares, pymes y corporativa; cotiza en BME (ticker SAB) y atiende a millones de clientes con una amplia red de oficinas y canales digitales.