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Este domingo, 2 de agosto de 2026, rellenar el depósito de combustible en España cuesta, de media, 1,7 euros por litro si se trata de gasolina 95. La gasolina 98, generalmente es un poco más cara, con un precio promedio de 1,91 euros y el diésel ronda los 1,82 euros por litro. Estas cifras representan una variación del1.72% en el precio de la gasolina respecto al periodo anterior y, en el caso del gasóleo, del 0.61%.

El precio del litro de combustible en España.

Precio del diésel hoy en España

En las principales ciudades del país, el precio del diésel este domingo, 2 de agosto de 2026 es el siguiente:

Madrid: 1.679 euros hasta los 1.999 euros

Barcelona: 1.649 euros hasta los 1.999 euros

Valencia: 1.649 euros hasta los 1.969 euros

Granada: 1.659 euros hasta los 1.939 euros

Ceuta: 1.594 euros hasta los 1.594 euros.

El precio de la gasolina 95 hoy domingo 2 de agosto en España

Este es el precio máximo y mínimo de la gasolina en las estaciones de gasolina de las principales ciudades de España durante este domingo:

Madrid: desde los 1.479 euros hasta los 1.899 euros

Barcelona: desde los 1.549 euros hasta los 1.849 euros

Valencia: desde los 1.529 euros hasta los 1.87 euros

Granada: desde los 1.569 euros hasta los 1.79 euros

Ceuta: desde los 1.564 euros hasta los 1.564 euros

Zaragoza: desde los 1.789 euros hasta los 1.84 euros.

Málaga: desde los 1.603 euros hasta los 1.86 euros.

¿Qué es la gasolina 95?

La gasolina 95 se caracteriza por su menor densidad y su mayor limpieza en contraste con el diésel y la gasolina de 98. Resulta ser el carburante perfecto para los automóviles con motores de cilindrada reducida debido a su índice de octanaje (el mínimo establecido en Europa).

¿Qué es la gasolina 98 en España?

La gasolina de 98 es un tipo de carburante de mayor índice de octanaje en comparación con la gasolina de 95, especialmente recomendado para coches con más caballos de fuerza. Presenta una mayor compresión, favoreciendo la limpieza del motor, el sistema de escape y los componentes de inyección.

¿Cuánto cuesta el litro de gasolina 98?

Madrid: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.729 euros y el máximo es de 2.01 euros

Barcelona: desde 1.869 euros hasta los 1.976 euros

Valencia: desde 1.735 euros hasta los 2.04 euros

Granada: desde 1.739 euros hasta los 1.95 euros

¿Cuántos tipos de combustibles hay en España?

En el país al igual que en el resto de los países de la Unión Europea, los tipos de carburantes que se comercializan en las estaciones de servicio son los siguientes: