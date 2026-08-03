El precio del litro de combustible en España.

Este lunes, 3 de agosto de 2026, rellenar el depósito de combustible en España cuesta, de media, 1,68 euros por litro si se trata de gasolina 95. La gasolina 98, generalmente es un poco más cara, con un precio promedio de 1,86 euros y el diésel ronda los 1,8 euros por litro. Estas cifras representan una variación del-1.24% en el precio de la gasolina respecto al periodo anterior y, en el caso del gasóleo, del -0.78%.

El precio del litro de combustible en España.

El precio del diésel hoy en España

Para los conductores que utilicen este tipo de combustible en el motor de su coche, este es el precio del diésel el lunes, 3 de agosto de 2026:

Madrid: 1.679 euros hasta los 1.999 euros

Barcelona: 1.649 euros hasta los 2.006 euros

Valencia: 1.589 euros hasta los 1.949 euros

Granada: 1.659 euros hasta los 1.939 euros

Ceuta: 1.594 euros hasta los 1.658 euros.

¿Cuál es el precio de la gasolina 95 hoy lunes 3 de agosto en España?

Durante este lunes, 3 de agosto de 2026, este es el precio máximo y mínimo del litro de gasolina en las estaciones de servicio de las principales ciudades de España:

Madrid: desde los 1.479 euros hasta los 1.899 euros

Barcelona: desde los 1.499 euros hasta los 1.829 euros

Valencia: desde los 1.489 euros hasta los 1.87 euros

Granada: desde los 1.569 euros hasta los 1.79 euros

Ceuta: desde los 1.549 euros hasta los 1.568 euros

Zaragoza: desde los 1.509 euros hasta los 1.84 euros.

Málaga: desde los 1.589 euros hasta los 1.86 euros.

¿Qué es la gasolina 95?

Este tipo de gasolina se destaca por ser de menor densidad y ser más limpia en comparación al diésel y a la gasolina 98. Es el combustible ideal para los vehículos con motores de menor cilindrada por su octanaje (el mínimo permitido en Europa).

¿Cuál es la gasolina 98?

La gasolina 98 en España es un carburante sin plomo con un índice de octano 98 (RON), pensado para motores de alta relación de compresión o con turbo. Su mayor octanaje disminuye el riesgo de detonaciones, mejora el rendimiento y puede ayudar a mantener el motor más limpio, especialmente cuando así lo recomienda el fabricante.

Precio de la gasolina 98 en España

Madrid: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.729 euros y el máximo es de 2.01 euros

Barcelona: desde 1.729 euros hasta los 1.976 euros

Valencia: desde 1.719 euros hasta los 2.04 euros

Granada: desde 1.789 euros hasta los 1.968 euros euros

Ceuta: desde los 1.589 euros hasta los 1.598 euros

Zaragoza: desde los 1.739 euros hasta los 2.02 euros.

Málaga: desde los 1.889 euros hasta los 1.99 euros.

¿Cómo se puede ahorrar combustible?

La Dirección General de Tránsito de España (DGT) ha publicado en su sitio web oficial cinco recomendaciones para que los conductores para ahorrar combustible en el auto: