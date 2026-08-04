Este martes 4 de agosto, los astros prometen sucesos únicos e inesperados para algunos signos del zodiaco. Todos los signos del horóscopo están bajo la influencia de movimientos astrales que cada día subordinan su día a día.

¿Quieres saber lo que te aguarda hoy? A continuación, descubre los augurios para cada uno de los signos del zodiaco.

La predicción del horóscopo para Tauro este martes

Esta noche se presenta perfecta para disfrutar de los placeres mundanos. Si no tienes pareja, será una ocasión ideal para fortalecer tus amistades. Incluso con tus hijos, podrás ganarte su confianza favoreciendo un acercamiento muy positivo. La armonía prevalecerá en tus relaciones.

Horóscopo del día (foto: Freepik).

Tauro: ¿cómo te irá en el trabajo este martes?

En el trabajo, Tauro, reinará la armonía y te resultará fácil colaborar. Fortalecerás vínculos con colegas y avanzarás en tus tareas con comunicación clara.

Aprovecha el clima positivo para cerrar acuerdos y resolver pendientes con serenidad. Disfrutarás de pequeños logros y recibirás apoyo cuando lo necesites.

¿Cómo le irá en el amor a Tauro este martes 4 de agosto?

Hoy, Tauro, tu energía afectiva se vuelve más segura; una conversación honesta aclarará dudas y atraerá ternura. Pequeños gestos fortalecen vínculos; evita la terquedad.

Mayor compatibilidad con Virgo: su paciencia y realismo armonizan con tu necesidad de estabilidad. Si fluyes con su ritmo, podrán planear a futuro sin sobresaltos.

La predicción de los astros para Tauro (foto: Pixabay).

¿Cómo es la personalidad de los Tauro?

Tauro es estable, práctico y perseverante. Valora la seguridad, la rutina y el confort y avanza con paso firme hacia sus metas.

También es sensual, leal y paciente, pero puede volverse testarudo y posesivo. Disfruta de los placeres simples y de construir cosas duraderas.

Te recordamos que a diario puedes consultar las predicciones para el futuro, querido Tauro. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu signo del zodiaco para que no te pierdas ningún mensaje del mundo de la astrología. Por lo demás, esperamos que tomes un día maravilloso.

Consejos de hoy para Tauro

Prioriza el bienestar sensorial y el descanso para cerrar el día con placer y calma. Si no tienes pareja, busca tiempo de calidad con amigos para cultivar la amistad. Si tienes hijos, dedica atención y escucha activa para fortalecer su confianza y mantener la armonía en casa.