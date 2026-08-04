Cada nuevo día, la posición de las estrellas y los astros en el firmamento afectan a nuestras vidas y nos encontramos con cambios y noticias nuevas. Todas y cada una de las constelaciones del horóscopo (Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis) ya brillan bajo la influencia de Venus y tienen un mensaje para ti.

¿Quieres saber lo que las estrellas tienen reservado a tu signo hoy, martes 4 de agosto? Descubre la predicción de tu horóscopo y anticípate a posibles imprevistos.

La predicción del horóscopo para Leo este martes

Hoy conviene que hagas un esfuerzo por sacar tiempo y dedicárselo a un familiar que te extraña; es lo más importante que puedes hacer. Sus palabras te llegarán al corazón y lo que te comparta permanecerá contigo para siempre.

Horóscopo del día (foto: Freepik).

Leo: ¿cómo te irá en el trabajo este martes?

En el trabajo sentirás la urgencia de ajustar tu agenda para recuperar tiempo personal. Esa motivación te enfocará y cerrarás lo esencial sin distraerte.

Las palabras de tu familia te conmoverán y te darán asertividad para negociar plazos o delegar. Acabarás el día eficiente y con tranquilidad.

¿Cómo le irá en el amor a Leo este martes 4 de agosto?

Hoy, Leo, tu magnetismo atrae miradas; una charla casual puede volverse romance. En pareja, un gesto sincero aviva la chispa.

Compatible con Aries: comparten fuego, impulso y pasión. Aries impulsa la acción; Leo brilla y lidera.

¿Cómo es la personalidad de los Leo?

Leo es carismático, creativo y seguro de sí mismo; le gusta brillar y liderar con entusiasmo. Su energía cálida atrae a los demás y contagia optimismo.

También puede ser orgulloso y testarudo, pero es leal y generoso con quienes quiere. Busca reconocimiento y cuando se siente valorado comparte su luz sin medida.

No olvides que a diario puedes consultar las predicciones para el futuro, querido Leo. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu signo del zodiaco para que no te pierdas ningún mensaje del mundo de la astrología. Por lo demás, esperamos que tomes un día maravilloso.

Consejos de hoy para Leo

Reserva hoy tiempo de calidad para ese familiar que te extraña, sin pantallas ni interrupciones. Como Leo, lidera con el corazón: escucha con paciencia y permite que sus palabras te conmuevan. Expresa tu cariño con un gesto sencillo y sincero y atesora ese momento como lo más importante del día.