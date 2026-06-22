Este lunes, 22 de junio de 2026, elEuro y rublo ruso cotiza a 84.228 RUB en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra muestra una variación de 0,7%.

En el mercado EUR/RUB, la última semana registró un ligero avance de 0.08%, pero en el último año la cotización acumuló una variación de -10.74%, lo que sugiere una tendencia general a la baja.

La variación del Euro y rublo ruso en los últimos días

La cotización del rublo hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda. Este aumento se mantiene en un contexto favorable, donde se perciben signos de recuperación en el mercado.

El comportamiento reciente de la moneda indica que los inversores están más confiados, lo que podría reflejar un ambiente económico más estable. Sin embargo, es importante observar si esta tendencia continuará a medida que se desarrollen factores internos y externos.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y rublo ruso, con un 5.94%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 12.92%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y rublo ruso durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y rublo ruso ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 99,8 RUB, mientras que su nivel más bajo ha sido 82,4 RUB, según los últimos datos registrados.