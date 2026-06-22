Este lunes, 22 de junio de 2026, en España, las acciones de Servicios Públicos de Electricidad Endesa (ELE)se negocian a 38,2 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 13.760. Esta cifra refleja una variación del 0,45% en comparación con el día de ayer.

En los últimos 10 días, Endesa SA tuvo una clara tendencia alcista, con predominio de subidas, una leve corrección y una pausa intermedia, cerrando el periodo con impulso positivo.

La variación del Endesa durante la última semana

En la última semana, Endesa ha registrado una volatilidad de 10.11%, significativamente menor que la volatilidad anual del 19.08%. Esta comparación indica que, a corto plazo, el comportamiento de la acción es mucho más estable en relación a su desempeño a lo largo del último año, lo que sugiere una menor variación en su precio en estos días recientes.

Cotización histórica de Endesa SA

Por otro lado, las acciones de Endesa se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 38,6 euros el y un mínimo de 29,96 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Endesa?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Endesa SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0279%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 8.16B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 1.89B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de Endesa

Endesa es una compañía energética española del Ibex 35 con sede en Madrid. Se dedica a la generación, distribución y comercialización de electricidad y también a la venta de gas en la península ibérica. Produce energía a partir de fuentes hidráulicas, térmicas y, cada vez más, renovables como la eólica y la solar.

Sus líneas de negocio principales son Generación (incluidas las renovables), Redes de distribución y Comercialización y soluciones energéticas. Pertenece al grupo Enel, es una de las mayores eléctricas de España y Portugal y está enfocada en la descarbonización, la digitalización de la red y la movilidad eléctrica a través de Endesa X.