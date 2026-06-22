La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La cotización de las activos del banco Banco Santander (SAN) en la apertura de mercados en España este lunes, 22 de junio de 2026 es de 11,9 euros y fijan un total de 993.023 unidades negociadas. En comparación con el costo de ayer, este activo exhibe una modificación de del 0,8%.

En los últimos 10 días, Banco Santander mostró un sesgo alcista: tras dos caídas iniciales, encadenó cinco subidas, luego dos retrocesos y cerró con un repunte. El balance es positivo, aunque el tramo final apunta a mayor volatilidad y posible consolidación.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del Banco Santander durante la última semana

La volatilidad económica de Banco Santander en la última semana se ha situado en 24.02%, lo cual es inferior a la volatilidad anual del 29.99%. Esto indica que, en comparación con el comportamiento del último año, la situación actual es mucho más estable, con menos variaciones en su rendimiento.

Cotización histórica de Banco Santander

Por otro lado, las acciones de Banco Santander se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 11,9 euros el y un mínimo de 9,13 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Banco Santander?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Banco Santander, el pago de dividendos estimado es de 0.0128%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 51.20B, lo que representa la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, antes de deducir los gastos operativos generales. Tras contabilizar todos sus gastos, la ganancia final se sitúa en 12.57B, correspondiente al fondo de inversión disponible.

La historia de Banco Santander

Banco Santander es una entidad financiera española, una de las 35 del Ibex 35, con sede social en Santander (Cantabria) y sede operativa en Boadilla del Monte (Madrid). Se dedica a la banca minorista y comercial, banca corporativa y de inversión, gestión de patrimonios, seguros y pagos.

No produce bienes físicos; ofrece productos y servicios financieros como cuentas, préstamos, hipotecas, tarjetas, inversión, seguros y financiación al consumo, también a través de marcas como Santander Consumer Finance, PagoNxt y Openbank. Fundado en 1857, opera principalmente en Europa y América, cotiza en la Bolsa de Madrid bajo el ticker SAN y es uno de los mayores grupos bancarios de la zona euro.