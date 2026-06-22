Este lunes, 22 de junio de 2026, en España, las acciones del banco BBVA (BBVA)se negocian a 21,48 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 302.204. Esta cifra refleja una variación del 0,66% en comparación con el día previo.

En los últimos 10 días, la acción de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA cayó dos jornadas, subió cinco, retrocedió dos y repuntó en la última; balance neto positivo con cierta volatilidad.

La variación del BBVA durante la última semana

En la última semana, BBVA ha presentado una volatilidad de 23.00%, lo que es menor que su volatilidad anual de 29.87%. Esto significa que su comportamiento en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con las variaciones que ha experimentado en el último año. La cifra semanal indica una menor inestabilidad y sugiere un entorno más predecible para los inversores a corto plazo.

Cotización histórica de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

Por otro lado, las acciones de BBVA se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 21,64 euros el y un mínimo de 17,45 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de BBVA?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0261%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 33.63B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, antes de deducir los gastos operativos generales. Tras considerar todos sus gastos, la ganancia final de la empresa se sitúa en 10.05B, que se obtiene como un fondo de inversión.

La historia de BBVA

BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) es un grupo financiero global con sede central en Madrid (Ciudad BBVA) y raíces en Bilbao; cotiza en el Ibex 35. Se dedica a la banca y los servicios financieros, ofreciendo productos como cuentas, tarjetas, préstamos, hipotecas, inversión, ahorro, seguros y pagos digitales.

Su línea de negocio es la banca universal para particulares y empresas, con fuerte enfoque en la digitalización. Opera principalmente en España, México (BBVA México), Turquía (Garanti BBVA) y varios países de Sudamérica; con orígenes en 1857 y configuración actual desde 1999, es una de las mayores entidades españolas por capitalización y compromiso con la sostenibilidad.