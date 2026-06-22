ElEuro y yuan cotiza a 7.7372 CNY este lunes, 22 de junio de 2026 en la sesión de apertura de mercados, valor que refleja una alteración de -0,45% en relación con el último día.

En el mercado Euro–Yuan, la cotización cayó -1.37% en la última semana y acumula -7.92% en el último año, señalando una tendencia bajista sostenida.

La variación del Euro y yuan en los últimos días

La cotización de la moneda yuan hoy muestra una tendencia a la baja en comparación con los días pasados. Esto se refleja en la disminución constante de su valor, lo que genera preocupación entre los inversionistas.

A pesar de esta caída, el análisis sugiere que podría haber una estabilización en el futuro cercano, siempre y cuando las condiciones del mercado no cambien drásticamente.

La volatilidad económica de la última semana del euro y yuan ha sido del 6.46%, superior al 6.31% de la volatilidad anual, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y yuan durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y yuan ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 8,4 CNY, mientras que su nivel más bajo ha sido 7,7 CNY, según los últimos datos registrados.