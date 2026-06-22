En el mercado EUR/GBP, la cotización avanzó 0.31% en la última semana y acumuló 0.31% en el último año, señalando estabilidad con una ligera tendencia al alza.

En la sesión de apertura de este lunes, 22 de junio de 2026, el Euro y libra esterlina tiene una cotización de 0.8673 GBP en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de -0,08% en relación con el día anterior.

La variación del Euro y libra esterlina en los últimos días

La cotización de la moneda libra hoy ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Este aumento en su valor sugiere un fortalecimiento en la confianza de los inversores.

A pesar de la reciente mejora, es crucial monitorear futuros movimientos para determinar la sostenibilidad de esta tendencia.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y la libra esterlina, que se sitúa en un 2.16%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 3.59%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y libra esterlina durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y libra esterlina ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 0,9 GBP, mientras que su nivel más bajo ha sido 0,9 GBP, según los últimos datos registrados.