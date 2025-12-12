Aumenta el plazo fijo: estos son los bancos que más pagan por los depósitos en diciembre.

A pocas semanas de comenzar el 2026, muchos ahorristas e inversores españoles ya se han comenzado a preguntar qué hacer para generar ganancias con sus ingresos y evitar que su dinero se desvalorice.

Una de las alternativas recomendadas por los expertos en finanzas es el plazo fijo. Desde el comparador financiero HelpMyCash.com han elegido 4 depósitos que combinan TAE altas, condiciones claras y la seguridad del Fondo de Garantía de Depósitos europeo.

Los mejores plazos fijos para contratar en diciembre de 2025

El portal especializado en análisis de bancos ha detallado cuáles son los depósitos a plazo fijo que más pago de intereses ofrecen a sus clientes durante diciembre:

“Lo mejor es que están disponibles a través de Raisin, la plataforma que te permite acceder a depósitos de bancos europeos que normalmente no podrías contratar desde España. Su gran ventaja es simple: mejores rentabilidades, mismo nivel de protección y una contratación rápida y online”, señalan los expertos en finanzas.

Depósito a 24 meses SME Bank

Entre las opciones más atractivas del momento destaca el Depósito a 24 meses de SME Bank, que ofrece un 2,75% TAE para quienes aporten un mínimo de 10.000 euros. Este producto, disponible a través de Raisin, cuenta con la protección del Fondo de Garantía de Depósitos de Lituania hasta 100.000 euros por titular.

Con una inversión de 10.000 euros, el cliente obtendría 550 euros brutos al finalizar los dos años de plazo.

Depósito a 12 meses SME Bank

El segundo depósito más recomendado es el Depósito a 12 meses de SME Bank, que aplica un 2,69% TAE para inversiones a partir de 10.000 euros. Contratable mediante Raisin y respaldado por el Fondo de Garantía de Depósitos de Lituania hasta 100.000 euros, este plazo fijo permite obtener 265 euros brutos al cabo de un año con una aportación mínima de 10.000 euros.

Depósito a 12 meses de BluOr Bank

Los especialistas de HelpMyCash también han recomendado el Depósito a 12 meses de BluOr Bank, que ofrece un 2,61% TAE y permite contratar desde tan solo 1 euro. Disponible a través de Raisin y protegido por el Fondo de Garantía de Depósitos de Letonia hasta 100.000 euros, este producto genera 261 euros brutos en un año para una inversión de 10.000 euros.

Depósito a 12 meses de Mano Bank

Otra opción disponible es el Depósito a 12 meses de Mano Bank, que ofrece un 2,43% TAE y exige una inversión mínima de 20.000 euros. Se puede contratar a través de Raisin y, además, está respaldado por el Fondo de Garantía de Depósitos de Lituania hasta 100.000 euros.