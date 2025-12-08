Atención cajeros automáticos: esto es lo que tienes que hacer si retiene todos tus billetes. Fuente: Shutterstock.

En esta noticia Pautas a seguir ante fallos del cajero

Las entidades financieras están promoviendo más que nunca el uso de cajeros automáticos para realizar operaciones, dada la reciente reducción de sucursales bancarias y atención al cliente.

Esta tendencia ha llevado a un incremento en las comisiones para transacciones en ventanilla, afectando especialmente a los más mayores. A pesar de ser un método fácil y rápido para retirar efectivo, los cajeros pueden presentar problemas, como no dispensar el dinero solicitado .

Ante un fallo en la entrega del efectivo, es vital verificar que todos los pasos se realizaron correctamente. Si tras la confirmación, el cajero no dispensa el efectivo, podría deberse a problemas técnicos, manipulación del cajero o incluso estafas.

En situaciones donde se sospeche una manipulación, conocida como " cash trapping “, es fundamental no abandonar el cajero sin antes inspeccionar la ranura y contactar tanto al banco como a las autoridades. Si el problema es técnico, es importante anotar todos los detalles del incidente y contactar al banco.

En la mayoría de los casos, el dinero se reembolsa automáticamente, pero si no es así, es necesario presentar una reclamación, y en última instancia, contactar a una entidad de defensa del consumidor o el Banco de España.