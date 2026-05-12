En el cruce euro–libra esterlina, la última semana registró un leve avance de 0.45%, mientras que en el último año la cotización acumuló una ligera caída de -0.05%, mostrando un repunte reciente dentro de una tendencia anual casi estable. Este martes, 12 de mayo de 2026, elEuro y libra esterlina cotiza a 0.8682 GBP en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra demuestra una variación de 0,29%. La cotización de la monedalibra hoy ha mostrado un incremento notable en comparación con los días anteriores, lo que refleja un comportamiento ascendente. Este cambio ha generado un ambiente de optimismo entre los inversores, quienes se muestran más dispuestos a comercializar. A pesar de la tendencia positiva actual, es importante mantener cautela. Los altibajos en el mercado pueden afectar la estabilidad a largo plazo, por lo que se recomienda monitorear de cerca las próximas variaciones en su cotización. En la última semana, la volatilidad del Euro y la libra esterlina fue del 1.87%, lo que es significativamente menor que la volatilidad anual del 3.87%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año. En los últimos doce meses, el euro y libra esterlina ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 0,9 GBP, mientras que su nivel más bajo ha sido 0,9 GBP, según los últimos datos registrados.