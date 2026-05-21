Dos potencias globales se unieron para construir un nuevo buque de guerra y cambian el panorama mundial. Foto: Shutterstock

En un movimiento estratégico que redefine la defensa naval europea, España e Italia sellaron una alianza histórica. Justamente, Navantia y Fincantieri firmaron un memorando de entendimiento para impulsar la futura corbeta europea, un buque de guerra modular, interoperable y multipropósito que promete transformar el equilibrio de poder en los mares.

Su acuerdo no solo fortalece la industria naval de ambos países, sino que marca un antes y un después en la soberanía defensiva del continente frente a amenazas crecientes como las de Medio Oriente con flotas fantasma, operaciones encubiertas y el auge de drones marítimos y aéreos.

Dos potencias mundiales se aliaron para construir un nuevo buque de guerra y cambian el panorama mundial. Foto: US Army

La alianza España-Italia: un avance crucial hacia la corbeta del futuro

De acuerdo con la información divulgada por Navantia, el proyecto, encabezado por España, Francia, Italia y Grecia, forma parte del Fondo Europeo de Defensa. En el año 2021 se puso en marcha la primera fase y en 2023 se asignaron 153 millones de euros para el desarrollo de prototipos.

En este contexto, con el memorando suscrito en febrero de 2026, Navantia y Fincantieri progresan hacia la formación de una empresa conjunta que se encargará del diseño y construcción de esta nueva clase de corbetas.

Así, se procederá a la construcción de dos prototipos diferenciados: uno centrado en capacidades ofensivas como buque de guerra completo y otro dedicado al patrullaje y exploración. Ambas navieras colaborarán en las capacidades ofensivas y facilitarán el establecimiento de alianzas con otras empresas europeas.

Dos potencias mundiales se aliaron para construir un nuevo buque de guerra y cambian el panorama mundial (foto: Navantia).

Así serán las corbetas españolas y su nuevo diseño

Las corbetas son embarcaciones ágiles especializadas en patrullaje costero y operaciones de escolta de baja intensidad, adecuadas para misiones de exploración, vigilancia y combate en contextos complejos.

La nueva corbeta europea será modular (facilita configuraciones rápidas de acuerdo con la misión), interoperable (compatible con otras fuerzas navales de la UE) y cibersegura, cumpliendo con los requisitos contemporáneos de las armadas.

Lo que dicen los líderes del proyecto

Ricardo Domínguez, presidente de Navantia, manifestó: “Colaboraremos para establecer una nueva clase de corbetas multipropósito, innovadoras, interoperables y ciberseguras que satisfagan los requisitos no solamente de la Armada Española y de la Marina Militare, sino también de otras marinas europeas.”

Por su parte, Pierroberto Folgiero, consejero delegado y director general de Fincantieri, subrayó: “Aportamos no únicamente soluciones a las demandas de nuestras respectivas marinas, sino que también fundamentamos un nuevo estándar en la defensa marítima europea”.

La importancia de este tipo de buques en las potencias mundiales

Es relevante señalar que las grandes potencias cuentan con este tipo de embarcaciones, destacándose entre ellas:

Rusia: 79 corbetas

China: 50

Estados Unidos: 27

Indonesia: 26

India: 21

Vietnam: 17

Emiratos Árabes Unidos: 11

Arabia Saudita: 9

Turquía: 9

Argelia: 8.

En la actualidad, España e Italia no disponen de corbetas en su flota naval, conforme al sitio Global Firepower. Por lo tanto, la incorporación de estas embarcaciones sería crucial para fortalecer el poderío militar de ambos países.