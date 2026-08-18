Amancio Ortega cierra operaciones por un total de 500 millones de euros.

En menos de siete días, Amancio Ortega anunció dos operaciones que en total suman 500 millones de euros. A finales de la semana pasada, su brazo inversor Pontegadea comunicó la venta de su participación del 13,7% en el operador luso de la red eléctrica REM al Estado portugués. Este negocio le significó al fundador de Inditex un ingreso de 325 millones de euros. Los 175 millones restantes fueron a parar a Londres, donde la sociedad del gallego adquirió un complejo de apartamentos.

Con la transacción de la capital inglesa, que se cerró en febrero, Ortega debuta en el sector residencial de alquiler (build to rent) en el Reino Unido, de acuerdo a la información publicada por el medio local Green Street News.

EL complejo de apartamentos está localizado Baker Street 219, situado en el exclusivo barrio londinense de Marylebone. Para esta operación, la empresa constituyó una nueva filial en el Reino Unido y financió la operación mediante un préstamo intragrupo.

Reino Unido es sin duda un mercado que ejerce sobre el dueño de Zara un cierto magnetismo. La compra del complejo de apartamentos, además de reforzar la posición de Pontegadea en Londres, se suma a los 15 activos inmobiliarios ya en cartera.

Pero también fortalece los números de la filial británica del vehículo inversor de Ortega, Pontegadea UK LTD, que cifraba en 2654,5 millones de libras (unos 3160 millones de euros) el valor de sus activos inmobiliarios en 2025, un 10,8% más, según las cuentas anuales depositadas en el registro oficial de empresas y sociedades británico.

Lo cierto es que Londres concentra una porción importante de las inversiones británicas ya que el conjunto de sus activos están ahora valorados en más de 4200 millones de euros.

Por otra parte, el precio de compra de los 86 apartamentos en Baker Street reflejó una una rentabilidad inicial neta superior al 4%, de acuerdo a los datos que maneja la web especializada Green Street News, que reveló que el activo de nueva construcción destinado al alquiler fue desarrollado por Ridgeback.

Amancio Ortega cierra operaciones por un total de 500 millones de euros. Shutterstock

Primera desinversión en un sector estratégico

El anuncio, hecho a última hora del viernes, corrió por cuenta de sociedad estatal portuguesa Parpública que compró una participación del 13,7% en el operador de la red eléctrica REN a Pontegadea. Con esta operación, el Estado portugués vuelve a la compañía 12 años después de su privatización.

Los 91,72 millones de acciones que Ortega vendió al Estado portugués están valoradas en 325 millones de euros al cierre del mercado bursátil del viernes.

En un acto de su fuerza política, el Partido Social Demócrata, el primer ministro, Luís Montenegro, dijo que, con la adquisición, el Gobierno pretendía salvaguardar el interés estratégico de Portugal en su infraestructura eléctrica.

Punto seguido añadió que la operación representaba una buena inversión, con un rendimiento por dividendos de alrededor del 4%, y que no había planes para renacionalizar REN. Por su parte, tras la salida de la eléctrica de Portugal, Ortega mantiene otros 3560 millones de euros invertidos en sectores estratégicos.

Amancio Ortega cierra operaciones por un total de 500 millones de euros. (Fuente: Shutterstock).

Un holding de más de 10.000 millones

Pontegadea muestra músculo tras ganar 10.055 millones de euros en 2025, un 7,8% más en comparación con el mismo periodo del año anterior. Asimismo, los activos del brazo inversor del hombre más rico de España alcanzaron los 117.083 millones de euros de valoración.

Esto supone un incremento del 5,8% respecto a los 110.615 millones de 2024, de acuerdo las cuentas depositadas por la compañía en el Registro Mercantil consultadas por Europa Press.

En tanto, Pontegadea registró una facturación de 44.638 millones de euros, un 3,5% más en relación a un año antes. Por último, el patrimonio neto ascendió a los 95.651 millones de euros, por encima de los 90.546 millones de 2024.