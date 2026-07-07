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El Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) ha comunicado que la demanda de energía en España del miércoles marcó hasta los 14.723.702 MWh con respecto a los 12.888.754 MWh comparado con el día anterior. El importe medio de la luz pasó a 109.85 euros el MWh, unos 113.95 euros más que en el día anterior de la semana.

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el miércoles 8 de julio?

Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se registrarán de 22:00 a 23:00 de la noche, donde el precio ascenderá hasta los 165,71 euros / MWh. A continuación, las cinco franjas más caras del día:

 Franja horaria Precio por MWh
De 22:00 a 23:00 165.71 euros 
De 21:00 a 22:00  163.8 euros 
De 23:00 a 24:00  149.77 euros 
De 7:00 a 8:00 147.63 euros 
De 6:00 a 7:00 145.87 euros 
El precio de la luz en España (foto: Pexels).
El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el miércoles 8 de julio?

Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se ubicarán de 13:00 a 14:00 de la tarde, cuyo precio se quedará en 40 euros / MWh. Estos serán los horarios más óptimos para hacer consumo en los hogares:

 Franja horaria Precio por MWh
De 13:00 a 14:00 40.0 euros 
De 12:00 a 13:00  41.01 euros 
De 15:00 a 16:00  43.35 euros 
De 11:00 a 12:00  51.47 euros 
De 14:00 a 15:00  51.87 euros 

El precio de la luz por hora

HORAPRECIO
De 0:00 a 1:00144.0
De 1:00 a 2:00142.2
De 2:00 a 3:00140.37
De 3:00 a 4:00140.59
De 4:00 a 5:00141.3
De 5:00 a 6:00144.08
De 6:00 a 7:00145.87
De 7:00 a 8:00147.63
De 8:00 a 9:00127.76
De 9:00 a 10:0087.56
De 10:00 a 11:0059.09
De 11:00 a 12:0051.47
De 12:00 a 13:0041.01
De 13:00 a 14:0040.0
De 14:00 a 15:0051.87
De 15:00 a 16:0043.35
De 16:00 a 17:0055.33
De 17:00 a 18:0081.31
De 18:00 a 19:00101.22
De 19:00 a 20:00125.76
De 20:00 a 21:00145.37
De 21:00 a 22:00163.8
De 22:00 a 23:00165.71
De 23:00 a 24:00149.77
El precio de la luz en España (foto: Pexels).
El precio de la luz en España (foto: Pexels).

¿Cómo ahorrar luz en casa?

  • Apaga la Luz: evita gastos innecesarios apagando la luz en las cuartos cuando no vayas a utilizarlas.
  • Cámbiate a focos de bajo consumo: cambiar las luces por LED puede ayudarte a ahorrar hasta un 75% en el consumo de electricidad.
  • Haz lavados más grandes: no utilices el lavarropas si vas a lavar pocas cosas. Si haces una carga completa ahorrarás electricidad al mismo tiempo que ahorras también en agua.
  • Revisa el congelador: las placas de hielo que se forman generan un aislamiento que puede significar un aumento del 20% de tu factura de luz.