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El Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) ha comunicado que la demanda de energía en España del miércoles marcó hasta los 14.723.702 MWh con respecto a los 12.888.754 MWh comparado con el día anterior. El importe medio de la luz pasó a 109.85 euros el MWh, unos 113.95 euros más que en el día anterior de la semana.
Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el miércoles 8 de julio?
Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se registrarán de 22:00 a 23:00 de la noche, donde el precio ascenderá hasta los 165,71 euros / MWh. A continuación, las cinco franjas más caras del día:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 22:00 a 23:00
|165.71 euros
|De 21:00 a 22:00
|163.8 euros
|De 23:00 a 24:00
|149.77 euros
|De 7:00 a 8:00
|147.63 euros
|De 6:00 a 7:00
|145.87 euros
Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el miércoles 8 de julio?
Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se ubicarán de 13:00 a 14:00 de la tarde, cuyo precio se quedará en 40 euros / MWh. Estos serán los horarios más óptimos para hacer consumo en los hogares:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 13:00 a 14:00
|40.0 euros
|De 12:00 a 13:00
|41.01 euros
|De 15:00 a 16:00
|43.35 euros
|De 11:00 a 12:00
|51.47 euros
|De 14:00 a 15:00
|51.87 euros
El precio de la luz por hora
|HORA
|PRECIO
|De 0:00 a 1:00
|144.0
|De 1:00 a 2:00
|142.2
|De 2:00 a 3:00
|140.37
|De 3:00 a 4:00
|140.59
|De 4:00 a 5:00
|141.3
|De 5:00 a 6:00
|144.08
|De 6:00 a 7:00
|145.87
|De 7:00 a 8:00
|147.63
|De 8:00 a 9:00
|127.76
|De 9:00 a 10:00
|87.56
|De 10:00 a 11:00
|59.09
|De 11:00 a 12:00
|51.47
|De 12:00 a 13:00
|41.01
|De 13:00 a 14:00
|40.0
|De 14:00 a 15:00
|51.87
|De 15:00 a 16:00
|43.35
|De 16:00 a 17:00
|55.33
|De 17:00 a 18:00
|81.31
|De 18:00 a 19:00
|101.22
|De 19:00 a 20:00
|125.76
|De 20:00 a 21:00
|145.37
|De 21:00 a 22:00
|163.8
|De 22:00 a 23:00
|165.71
|De 23:00 a 24:00
|149.77
¿Cómo ahorrar luz en casa?
- Apaga la Luz: evita gastos innecesarios apagando la luz en las cuartos cuando no vayas a utilizarlas.
- Cámbiate a focos de bajo consumo: cambiar las luces por LED puede ayudarte a ahorrar hasta un 75% en el consumo de electricidad.
- Haz lavados más grandes: no utilices el lavarropas si vas a lavar pocas cosas. Si haces una carga completa ahorrarás electricidad al mismo tiempo que ahorras también en agua.
- Revisa el congelador: las placas de hielo que se forman generan un aislamiento que puede significar un aumento del 20% de tu factura de luz.