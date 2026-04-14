Con permiso de Repsol, que aspiró a ocupar el trono del Ibex 35 que dejó vacante Indra, ACS desplazó a la petrolera del primer puesto de los valores que más crecen en lo que va de año. Mientras la empresa que lidera Josu Jon Imaz se está dejando en el parqué un 0,69%, sumando desde el primer día de enero una revalorización del 35,32%, los títulos del Grupo que preside Florentino Pérez suben a primera hora de la tarde un 4,15%, incremento que explica una apreciación de la compañía hasta un 46,49% en los meses que van de 2026. Esta espectacular performance obedece a la apuesta de ACS por la IA y, sobre todo, por los centros de datos, negocios que capitaliza en gran medida a través de su filial estadounidense Turner. Aunque, y aquí está lo paradójico, esta apuesta por el sector de los centros de datos, pasado el corto e incluso el mediano plazo, muchos analistas aconsejan adoptar una posición de cautela. Vayamos entonces del optimismo a la precaución. El mercado despertó con el fuerte espaldarazo que Morgan Stanley le dio a la principal constructora española. El banco estadounidense le otorga un potencial alcista de más del 20% adicional, además de elevar de un solo golpe un 69% el precio objetivo de ACS, llevando el valor de la acción a los 150 euros la acción. Ahora se está comercializando a 124,30 euros, precio que supera sus máximos intradía. Morgan Stanley hace hincapié en la trayectoria de la constructora de los últimos cuatro años, en la que pasó de ser un “contratista complejo y en gran medida ignorado” a convertirse en uno de los principales beneficiarios del sector de los centros de datos de la mano de Turner. Para los analistas de la entidad financiera, el responsable de estos días de bonanza por los que está transitando ACS es precisamente Turner. “Esta fortaleza podría persistir en el tiempo dado el potencial de los centros de datos”, de ahí que estos expertos ven “más combustible en el depósito” para la acción, a pesar del rally acumulado. En concreto, el Grupo español, gracias a Turner, está aprovechando todo este interés inversor para ofrecer perspectivas de doble dígito en crecimiento de los beneficios, con fuerte generación de caja y una cartera de pedidos vinculada al negocio del futuro, lo que debería empezar a generar valor en los próximos trimestres, con la firma de los primeros contratos de alquiler en 2026. Así las cosas, Morgan Stanley no descarta importantes revisiones al alza de los beneficios a corto plazo impulsadas por la expansión de los ingresos de los centros de datos, junto con la nueva creación de valor procedente de una empresa conjunta de centros de datos con BlackRock. Por su parte, UBS, que estableció para ACS un precio objetivo de 120 euros por acción, dice que sus analistas están convencidos de que el mercado todavía no está valorando plenamente el potencial de crecimiento de la compañía en centros de datos, así como su plataforma conjunta con la sociedad de gestión de activos y servicios financieros estadounidense. Morgan Stanley advierte de que los riesgos se centran en un descenso del interés por los temas de IA y centros de datos, el retraso en el despliegue del desarrollo conjunto de centros de datos y la compleja estructura del Grupo. De acuerdo al portal Finanzas.com, varios inversores consideran que el mercado ya entiende perfectamente el impacto de los centros de datos en el negocio. Es decir, el potencial de expansión de múltiplos podría ser limitado. El segundo foco de preocupación tiene que ver con la visibilidad del crecimiento, ya que Turner cuenta con una sólida cartera de proyectos en centros de datos, pero parte de esa cartera aún no está formalizada en las cifras oficiales. Para sostener el crecimiento a medio plazo, Turner necesita mantener un ritmo elevado de contratación. En este sentido, UBS estima que sería necesario un volumen anual cercano a los 25.000 millones de dólares en nuevos pedidos en centros de datos para sostener sus previsiones. Otra alarma suena en relación a una posible debilidad de los negocios tradicionales de ACS. En este caso, es Deutsche Bank la entidad que aprieta el botón al advertir de que la construcción no vinculada a centros de datos en Estados Unidos muestra signos de agotamiento, “lo que podría aumentar la dependencia de este segmento”. Más allá de los temores que expresa el banco germano sobre los negocios tradicionales de ACS, su filial alemana anunció hoy la adjudicación, junto a sus socios del consorcio, del contrato para la siguiente fase de construcción de la nueva línea D del metro de Praga. El contrato tiene un valor total de 1230 millones de euros y generará unos ingresos para la subsidiaria de 428 millones. El proyecto incluye la construcción de tres nuevas estaciones y tramos de túnel de casi seis kilómetros, con finalización pautada para 2032. Por otra parte, Hochtief también ganó el contrato para la modernización del aeropuerto militar de Cáslav por un valor de 220 millones de euros.