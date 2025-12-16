En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Ethereum y el euro de este martes, 16 de diciembre de 2025 en España es de 3.466,23 euros. En base a este precio, la variación de dicho activo digital en comparación con el día de ayer es de -0,37%.

El precio del Ethereum ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y un posible interés creciente por parte de los inversores.

La cotización de las principales criptomonedas en España (foto: Pexels).

La criptomoneda Ethereum ha experimentado una evolución notable en su cotización, con un incremento del 115.64% en el último año, lo que refleja un crecimiento significativo en su adopción y uso en el mercado. Sin embargo, en la última semana, su valor ha sufrido una caída del -8.49%, lo que indica una volatilidad típica en el ámbito de las criptomonedas. A pesar de esta reciente disminución, el rendimiento anual sugiere que Ethereum sigue siendo una inversión atractiva a largo plazo.

¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

La volatilidad económica de Ethereum en la última semana ha sido del 25.24%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 60.49%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 5.610,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1.607,4 euros.