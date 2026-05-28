Cada jornada, la posición de las estrellas y los astros en el firmamento influyen en nuestras vidas y nos encontramos con sorpresas que nos tambalean. Todas y cada una de las constelaciones del horóscopo ya brillan bajo la influencia de Venus y tienen un mensaje para ti.

¿Te gustaría conocer lo que los astros auguran a tu signo hoy, jueves 28 de mayo? A continuación, la predicción de tu horóscopo para que sepas cómo afrontar la jornada tanto en el ámbito laboral como en el personal o de pareja.

La predicción del horóscopo para Aries este jueves

Alguien cercano te pedirá algo a lo que no quieres acceder y tu rechazo puede hacer que, al principio, se sienta mal y reaccione de forma exagerada. Procura ponerte en su piel, no avives el conflicto y dale tiempo. Tranquilo: con el tiempo lo entenderá.

Horóscopo del día (foto: Freepik).

Aries: ¿cómo te irá en el trabajo este jueves?

Aries, en el trabajo alguien cercano podría pedirte algo que no estás dispuesto a ceder; di no con calma y empatía, sin echar leña al fuego.

Aunque al principio esa persona pueda tomarlo a mal, dale espacio y sigue con tus tareas; con el paso de las horas entenderá tu postura y tu día laboral se mantendrá estable.

¿Cómo le irá en el amor a Aries este jueves 28 de mayo?

Hoy Aries brilla en el amor: iniciativa favorecida; cuida la impaciencia para no apresurarlo.

Compatible con Leo: comparten fuego y pasión, gran química si equilibran ego y tiempos.

La predicción de los astros para Aries (foto: Pexels). BichTran

¿Cómo es la personalidad de los Aries?

Aries es enérgico, directo y valiente. Le gusta liderar y tomar la iniciativa; detesta la pasividad.

Puede ser impulsivo e impaciente, pero su entusiasmo es contagioso. Enfrenta retos con confianza y franqueza.

Te recordamos que todos los días puedes seguir consultando las predicciones para el futuro, querido Aries. Cada mañana actualizamos las predicciones de cada signo del zodiaco para que no te pierdas ni un solo detalle de lo que tienen los astros para ti. Por lo demás, te deseamos un buen día.

Consejos de hoy para Aries

Respira antes de responder y evita el impulso. Expresa tus límites con calma y empatía, poniéndote en su lugar. Ofrece una alternativa si es posible y dale tiempo para asimilarlo.