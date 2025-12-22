En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

Este lunes, 22 de diciembre de 2025, Ethereum inicia la jornada en España con una cotización de 3.565,15 euros. El valor de apertura refleja una variación del 0 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

El precio del Ethereum ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Ethereum está ganando valor en comparación con su comportamiento reciente, mientras que el euro no presenta cambios significativos.

La cotización de las principales criptomonedas en España (foto: Pexels).

La criptomoneda Ethereum ha mostrado una notable evolución en su cotización, con un incremento del 7.17% en la última semana, lo que refleja un interés renovado por parte de los inversores. A lo largo del último año, su variación ha sido aún más impresionante, alcanzando un 93.68%, lo que evidencia su potencial de rentabilidad y la creciente adopción de la tecnología blockchain en diversas aplicaciones. Esta tendencia sugiere que Ethereum continúa consolidándose como una de las principales criptomonedas en el mercado.

La volatilidad económica de la última semana de Ethereum, con un 46.17%, es menor que la volatilidad anual del 60.15%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 5.610,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1.607,4 euros.