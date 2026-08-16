La localidad de Portugal que se encuentra en la frontera con España y es perfecta para visitar el fin de semana: tiene un castillo con vistas al río.

Alcoutim es una villa portuguesa perteneciente al distrito de Faro, en la región del Algarve, con aproximadamente 1100 habitantes. Este encantador lugar, situado a lo largo del río Guadiana, sirve como frontera natural entre Portugal y España y es uno de los sitios donde los turistas pueden disfrutar de unos días de paz y tranquilidad maravillosos.

Portugal es uno de los países europeos que cuenta con diversos pueblos medievales ideales para recorrer durante un fin de semana.

Qué hace especial a Alcoutim

Alcoutim se configura como un destino idóneo para la exploración, gracias a su ambiente atractivo y pintoresco, que comprende edificios históricos, calles angostas y un castillo que ofrece vistas impresionantes al río.

Este lugar ha devenido uno de los preferidos por los residentes locales durante los días estivales, proporcionando un alivio ante las altas temperaturas. En lo que respecta a la gastronomía, los restaurantes de Alcoutim se destacan por servir predominantemente pescado del río, tales como lamprea y anguila, además de ofrecer platos de cordero, jabalí y cerdo.

La localidad de Portugal que se encuentra en la frontera con España y es perfecta para visitar el fin de semana: posee un castillo con vistas al río (foto: Pexels).

La playa fluvial de Pego Fundo es un destino turístico ineludible, dada su proximidad a la naturaleza y la claridad y frescura de sus aguas.

El Mirador do Santo António proporciona una vista espectacular del río Guadiana y los alrededores de Alcoutim, convirtiéndose en un punto excelente para la fotografía y la apreciación de la belleza natural de la región.

Este pueblo se distingue por sus casas blancas, decoradas con marcos de puertas y ventanas en tonalidades azules o amarillas. A solo diez minutos a pie del centro de Alcoutim, se localiza la playa artificial fluvial de Pego Fundo, un atractivo que sin duda cautivará a los visitantes.

A pocos kilómetros de Alcoutim se halla el pueblo de Guerreiros, conocido por sus casas típicas blancas y sus calles angostas. Es un lugar pintoresco ideal para pasear y desvelar la arquitectura tradicional.

El Festival del Contrabando es una de las festividades más representativas de la región, la cual tiene lugar en agosto. Este evento cultural recrea el pasado histórico de la zona, cuando se llevaba a cabo el contrabando entre Portugal y España.

La localidad de Portugal que se encuentra en la frontera con España y es perfecta para visitar el fin de semana: posee un castillo con vistas al río (foto: Pexels).

Cómo llegar a Alcotín desde España

Si usted posee un vehículo particular o decide alquilar uno, es posible conducir desde España hacia Alcoutim. La ruta más habitual consiste en atravesar la frontera entre España y Portugal en Ayamonte (Huelva), para luego continuar por la carretera A-499 y, posteriormente, la N-122 hasta llegar a Alcoutim.

Es de vital importancia verificar las normativas de tráfico, así como los requisitos indispensables para el cruce de la frontera entre ambas naciones.