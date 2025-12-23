Una fuerte tormenta mantiene en vilo a varias provincias del país por nevadas y viento. La Agencia Estatal de Mateorología (AEMET) confirma alerta amarilla en zonas de montaña y en el litoral por oleaje. El episodio coincide con desplazamientos por Navidad y obliga a extremar precauciones ante precipitaciones persistentes y cambios bruscos del tiempo.

La tormenta avanza con un frente atlántico que deja ambiente frío, cielos nubosos y episodios de lluvias intensas localizadas. Las zonas de alerta se concentran en áreas elevadas y tramos costeros, con riesgo añadido por ráfagas de viento y granizo puntual.

LUGO, 22/12/2025.- Un pájaro de la especie petirrojo europeo posado en las ramas nevadas de un árbol en Pedrafita do Cebreiro (Lugo), este lunes. La primera semana de las fiestas navideñas va a trascurrir con ambiente frío y temperaturas diurnas inferiores a lo habitual para la época, con valores que este lunes y el día de Navidad llegarán a estar entre 5 y 10 grados por debajo de lo normal, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). EFE/ Eliseo Trigo Fuente: EFE Pedro Eliseo Agrelo Trigo

Dónde lloverá hoy en España por la fuerte tormenta

La fuerte tormenta deja precipitaciones en amplias zonas del país, aunque de carácter débil a moderado en general. La AEMET prevé lluvias repartidas, con mayor incidencia en el norte y el este peninsular.

En el Pirineo oriental, las precipitaciones pueden ganar intensidad y acumular nieve relevante en cotas altas. En el resto del país, el ambiente seguirá fresco, con nubosidad abundante y lluvias intermitentes.

En Cataluña, la alerta se refuerza por episodios de lluvias intensas en el área de Barcelona. Protección Civil activó avisos a móviles en comarcas como Vallès Oriental, Maresme y Barcelonès ante posibles acumulados significativos.

Qué alertas meteorológicas están activas hoy en España

La AEMET mantiene alerta amarilla por nevadas en Andalucía y Castilla y León. En Jaén, las sierras de Cazorla y Segura esperan hasta 5 centímetros en 24 horas por encima de 1.200 metros.

En Castilla y León, la fuerte tormenta concentra nieve en la cordillera Cantábrica de León y en Sanabria, Zamora. Las acumulaciones previstas alcanzan también 5 centímetros en un día.

El mapa de zonas de alerta incluye avisos por oleaje en el Ampurdán, Girona, y en Melilla. El viento sopla con fuerza y eleva olas de hasta tres metros, con riesgo para la navegación y el litoral.

En el norte y noreste, como Galicia, Navarra, Aragón y Cataluña, el episodio deja lluvias intensas localizadas y nieve en montaña. En el litoral mediterráneo y Melilla, el oleaje seguirá siendo protagonista antes de una mejora gradual del tiempo.

Recomendaciones de la DGT ante la tormenta de nieve

Ante la fuerte tormenta y el avance de las nevadas, la DGT pide máxima precaución en carretera. El organismo recomienda planificar los viajes con antelación y consultar tanto la previsión de la AEMET como el estado de las vías antes de salir.

Las lluvias intensas, la nieve y el viento pueden afectar no solo a carreteras secundarias, sino también a autopistas y autovías. Por eso, la DGT insiste en informarse en tiempo real y extremar la atención en tramos de montaña y zonas bajo alerta meteorológica.

Además, Tráfico recuerda la importancia de circular con el equipamiento adecuado. En varias provincias del país, puede ser obligatorio el uso de neumáticos de invierno, de todo tiempo o cadenas, según la evolución del temporal.

La DGT también advierte que, si la nieve complica la circulación, se podrán aplicar medidas especiales. Entre ellas, limitar la velocidad, prohibir adelantamientos o restringir el paso a vehículos pesados sin equipamiento adecuado para estas condiciones.