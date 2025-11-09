La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha informado este domingo, 9 de noviembre de 2025 cómo estará el clima en cada comunidad autónoma y cuáles son las temperaturas máximas y mínimas que se registrarán en cada provincia española.

Pronóstico del tiempo para España para este domingo 9 de noviembre

El clima en España se prevé marcado por un tiempo anticiclónico, con cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte de la Península y Baleares. Sin embargo, la borrasca que afectó a Baleares el día anterior dejará cielos nubosos y precipitaciones en Mallorca y Menorca, aunque se espera que tiendan a despejarse.Durante la segunda mitad del día, la llegada de un frente provocará cielos nubosos o cubiertos en el tercio noroeste, con precipitaciones en Galicia, Asturias y el extremo noroeste de Castilla y León. También habrá abundante nubosidad alta en el resto de la Península, así como nubosidad baja matinal en el tercio norte, con probables nieblas en varias regiones.Las temperaturas máximas aumentarán en Baleares, el tercio norte y entornos de montaña, mientras que descenderán en los litorales del sureste y Alborán. Se esperan heladas débiles en montañas del norte peninsular y vientos moderados del suroeste en Galicia, con intervalos fuertes en litorales del noroeste.

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este domingo?

El clima en Madrid estará poco nuboso o despejado por la mañana, con temperaturas mínimas en descenso y máximas sin cambios, además de un viento flojo del suroeste.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

El clima en Andalucía se caracterizará por intervalos de nubes altas, con temperaturas mínimas en descenso y máximas que alcanzarán los 23 grados en el interior, mientras que en el litoral mediterráneo también descenderán. Los vientos serán variables y de intensidad floja a moderada.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

El clima en Cataluña se presentará con cielo poco nuboso y algunas nubes altas al final del día. Por la mañana, habrá brumas y bancos de niebla en el interior. Las temperaturas mínimas descenderán a 3 grados, con heladas débiles en el Pirineo, mientras que las máximas alcanzarán los 21 grados en la mitad oriental y el Pirineo. Se espera viento del noroeste en el Ampurdán y Tarragona, con rachas fuertes en el sur de Tarragona al inicio del día y viento flojo variable en la segunda mitad.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

El clima en Aragón se caracterizará por un predominio de cielo poco nuboso, con algunas nubes altas por la tarde. Por la mañana, se prevén nubes bajas y posibles brumas en el sistema Ibérico y el Pirineo, así como en el sureste de Huesca. Las temperaturas mínimas descenderán hasta -1 grado, con heladas débiles en el Pirineo, mientras que las máximas alcanzarán los 18 grados, especialmente en la depresión del Ebro y el sur de Huesca. El viento será flojo del noroeste, con intervalos moderados al inicio del día, disminuyendo a lo largo de la jornada.

El clima en Asturias se presentará con cielos nubosos y posibilidad de nieblas matinales. Se esperan precipitaciones por la tarde, más intensas en la mitad oriental. Las temperaturas oscilarán entre 3 y 18 grados, con mínimas sin cambios y máximas en ligero ascenso, además de heladas débiles en zonas altas. Los vientos serán flojos del sur.

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

En Mallorca y Menorca, se esperan intervalos nubosos con chubascos ocasionales. En las Pitiusas, el cielo estará mayormente despejado. Las temperaturas nocturnas descenderán, mientras que las diurnas ascenderán hasta 21 grados. En Menorca y el nordeste de Mallorca, habrá viento moderado del norte con rachas de hasta 70 km/h y en el resto, viento flojo a moderado del norte que girará a componente oeste por la tarde. La temperatura mínima será de 7 grados.

Nuboso en el norte de las islas montañosas, con lluvias débiles que amainarán por la noche. En el resto, intervalos nubosos, poco nuboso en Lanzarote y Fuerteventura por la tarde y nuboso en la vertiente sur de las islas montañosas, con alguna lluvia ocasional. Temperaturas entre 18 y 25 grados. Viento del nordeste moderado, fuerte en vertientes sudeste y noroeste de las islas de mayor relieve.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

Cielo poco nuboso o despejado en la Comunidad Valenciana, con temperaturas que oscilarán entre 4 y 21 grados y viento moderado del noroeste en Castellón.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

El clima en Castilla y León se presentará poco nuboso con predominio de nubes altas, brumas y nieblas matutinas que se disiparán al mediodía; por la tarde, aumentará la nubosidad en el noroeste con probables precipitaciones débiles al final del día, con temperaturas mínimas en descenso hasta -3 grados y máximas sin cambios o en descenso en la meseta, alcanzando hasta 18 grados en zonas de montaña, además de heladas débiles y viento variable y flojo.

El clima se presentará poco nuboso o despejado, con cielos de nubes altas a partir de la madrugada. Las temperaturas mínimas descenderán, alcanzando -2 grados, con heladas débiles en cotas altas del nordeste. Las máximas se mantendrán sin cambios o en ligero ascenso, llegando a 19 grados en la mitad sur de Albacete. Se espera un viento flojo variable, predominando del oeste y noroeste, con intervalos moderados en los valles del sur durante la madrugada.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

Se prevén intervalos nubosos con nieblas matinales, posibles precipitaciones débiles en el extremo oriental de Guipúzcoa, temperaturas mínimas en descenso y máximas en aumento y vientos flojos variables predominando del sur.

El clima en Navarra se presentará con cielos nubosos en el norte y poco nuboso en el sur, con temperaturas entre 1 y 17 grados y probabilidad de nieblas matinales en zonas altas.

El clima en La Rioja se caracterizará por cielos con nubes altas, temperaturas mínimas en descenso y máximas en ligero ascenso, con vientos flojos del oeste y suroeste.