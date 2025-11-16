Una fuerte tormenta con granizo se aproxima: cuáles son las zonas afectadas por las lluvias intensas. (Fuente: archivo).

La borrasca Claudia, estacionaria al noroeste de la península, pierde intensidad, aunque todavía dejará lluvias en amplias zonas de España, más fuertes y persistentes en Alborán, oeste de Galicia, Baleares y en el este de Cataluña.

Según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), este domingo las precipitaciones en la mayor parte del territorio serán, en general, menos abundantes que en fechas previas, y poco probables y débiles en el Cantábrico, en la mayor parte de la fachada oriental y nordeste peninsular, a excepción del Pirineo y este de Cataluña.

En las Canarias estará poco nuboso a primeras horas, aunque la cola de un frente asociado a la borrasca Claudia tenderá a cubrir los cielos favoreciendo lluvias en zonas del norte y poco probables al sur.

Asimismo, han anunciado que nevará en montaña a una cota superior a 1800/2000 metros y se formarán bancos de niebla matinales en los principales entornos de montaña, tendiendo en general a levantar.

¿Cómo estará la temperatura en el país?

Las temperaturas máximas estarán en descenso en puntos del interior del suroriental peninsular, así como en regiones del extremo norte, y aumentos en el sistema Central y oeste de Andalucía y de Alborán.

Por otro lado, se prevén mínimas en descenso en la mitad sureste peninsular, Cantábrico y Baleares y ascensos en Canarias.

En cuanto al viento, soplará flojo en los interiores del nordeste y del Cantábrico, mientras que en el resto será moderado; Podrán darse rachas fuertes en Baleares, Ampurdán, Pirineo, y en los litorales de Galicia y del sureste peninsular, mientras que en Canarias, será flojo y variable, girando por la tarde a norte moderado.

¿Cuáles son las zonas afectadas por las lluvias intensas?

Galicia: lluvias fuertes y persistentes en el litoral oeste de A Coruña y Pontevedra; tormenta y granizo posibles.

Castilla y León: en el extremo suroeste, chubascos fuertes y con tormenta.

Aragón: en el Pirineo, precipitaciones localmente moderadas a primeras horas.

Cataluña: chubascos localmente fuertes y con tormenta de madrugada en litoral y prelitoral central; tormentas en el Pirineo de Girona por la tarde.

Extremadura: chubascos fuertes en el norte y las Villuercas.

Andalucía: chubascos intensos y localmente fuertes en Málaga y sur de Granada.

Illes Balears: chubascos fuertes acompañados de tormenta.

Canarias: lluvias localmente persistentes en medianías del norte de las islas occidentales.

Lluvias débiles en las demás comunidades