La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha puesto hoy el nombre de Claudia a una nueva borrasca “con gran impacto”, que provocará vientos fuertes y precipitaciones intensas en Canarias y también afectará al oeste peninsular desde el miércoles.

Aemet ha informado en sus redes sociales del nombre de la borrasca, de la que señala que provocará vientos fuertes y precipitaciones intensas y persistentes en Canarias.

La borrasca Claudia también afectará al oeste peninsular con fuertes rachas de viento, precipitaciones persistentes y temporal marítimo.

El portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo, había informado previamente de que a partir del miércoles por la tarde, y especialmente el jueves, el paso de un frente muy activo dejará lluvias abundantes en Canarias, que podrán ser localmente muy fuertes.

En la península, agregó, también dejará acumulados importantes el jueves en Galicia y el viernes en otras zonas del oeste peninsular.

Fuente: EFE