La tormenta del siglo está en camino y todas estas zonas del país están bajo alerta meteorológica naranja

La borrasca Claudia mantendrá este sábado un panorama meteorológico inestable en la mayor parte de la península. La Agencia Estatal de Meteorología prevé una jornada dominada por cielos muy nubosos y precipitaciones frecuentes, con episodios localmente intensos en áreas montañosas y zonas del oeste.

Durante el día, la presencia de un frente activo reforzará las lluvias en el suroeste mientras que las temperaturas mostrarán variaciones moderadas según la región.

El viento soplará con fuerza en varios puntos del país y se esperan nevadas en cotas altas, lo que podría complicar la movilidad en áreas de montaña.

¿Qué regiones afrontan el peor escenario de lluvias y tormentas?

La influencia de Claudia se dejará sentir especialmente en el Sistema Central, el Pirineo, Galicia occidental y el entorno del Estrecho. En estas zonas, las precipitaciones pueden ser intensas y persistentes, con tormentas ocasionales que añadirán inestabilidad a la jornada.

Galicia afrontará, además, riesgo de granizo en su fachada atlántica, donde las lluvias estarán presentes durante todo el día.

En el interior norte y el cuadrante suroeste se espera un aumento de la actividad del frente durante la tarde, reforzando los chubascos y extendiéndolos hacia nuevas zonas.

Comunidades como Andalucía, Extremadura, Castilla y León y Madrid también registrarán lluvias continuas, en algunos casos acompañadas de nieblas densas y ráfagas de viento que dificultarán la visibilidad.

Cataluña, Aragón y Navarra vivirán un escenario más variable, aunque el Pirineo mantendrá precipitaciones intermitentes y posibles tormentas. La cota de nieve se situará por encima de los 2000 metros, con nevadas en las principales áreas de montaña.

¿Cómo afectará el tiempo al resto de comunidades y a las temperaturas?

El litoral cantábrico, el sureste peninsular y el Ampurdán quedarán relativamente al margen de las lluvias más intensas, aunque no se descartan episodios débiles y aislados.

En la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia se prevén nubes abundantes con algunas precipitaciones dispersas, mientras que Baleares vivirá una jornada con intervalos nubosos y baja probabilidad de chubascos.

Una fuerte tormenta se aproxima en el país: dónde lloverá hoy en el país y qué zonas tendrán más calor. Fuente: Arc EyeEm Mobile GmbH

En Andalucía las precipitaciones marcarán el ritmo del día, sobre todo por la tarde, cuando se esperan chubascos tormentosos que avanzarán de oeste a este. Canarias registrará un escenario más estable, con nubes en las islas de mayor relieve y tiempo más despejado en Lanzarote y Fuerteventura.

Las temperaturas reflejarán contrastes: ascenderán ligeramente en el Alborán y áreas del sureste, descenderán en el Cantábrico y el noreste y se mantendrán sin grandes cambios en el resto.

La Aemet anticipa heladas débiles en cotas altas del Pirineo y vientos intensos en litorales atlánticos y zonas montañosas, un factor clave para la evolución del tiempo durante la jornada.