Un pensionista juzgado por tratar de incendiar una oficina de la Seguridad Social en Madrid en 2023 ha admitido los hechos en sede judicial. El pensionista explicó que su intención era protestar por la denegación de un subsidio solicitado ante la Seguridad Social. Según se ha expuesto en el juicio, el pensionista reconoció que intentó prender fuego a las instalaciones. No obstante, defendió que se trató de una acción simbólica. La Fiscalía mantiene la acusación por incendio en grado de tentativa. La Audiencia Provincial de Madrid celebró la vista contra este pensionista, identificado como L.A.C.R de 71 años en el momento de los hechos, . El ministerio público solicita seis años de prisión por los hechos ocurridos en agosto de 2023. La Audiencia Provincial de Madrid celebró el juicio a este pensionista. La Fiscalía pide 6 años de cárcel por tratar de incendiar la oficina del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) situada en el número 102 de la calle de Serrano de Madrid el 16 de agosto de 2023. “El hombre, acusado de verter gasolina en el suelo e intentar prenderla con un mechero, sin lograrlo, ha comparecido por vía telemática desde su domicilio en un pequeño pueblo de Extremadura”. Aunque estaba citado de manera presencial, tuvo dificultades con la aplicación de videoconferencias. Según fuentes jurídicas, el pensionista rechazó el acuerdo de conformidad ofrecido por la acusación. Ese acuerdo “reduciría considerablemente su condena -o incluso podría evitar su ingreso en prisión-”. La Fiscalía sostiene que el pensionista actuó tras la denegación de un subsidio. Sin embargo, ante el tribunal declaró que no pretendía causar daños personales. Su intención, afirmó, era una “protesta” o una “llamada de atención”. Las mismas fuentes han señalado que el subsidio fue concedido apenas unos días después del episodio. El acusado explicó en la Sala que llevaba muchos cientos de euros gastados en llamadas a cobro revertido y que “tuvo que actuar así dada la ineptitud de la administración”. Por estos hechos, la Fiscalía solicita una pena de 6 años de prisión por incendio en grado de tentativa y un delito leve de lesiones. Además, pide una multa de 540 euros e indemnizaciones de 100 euros al policía por las lesiones y de 112 euros al Ministerio del Interior por los daños en el uniforme. Según el escrito de la Fiscalía, el pensionista, que tenía 71 años cuando ocurrieron los hechos, entró sobre las dos menos veinte de la tarde en la oficina de la Seguridad Social. El local estaba lleno de personas. Portaba en una mano una garrafa de seis litros de gasolina que había transportado desde Gijón, su ciudad natal, y en la otra un mechero. El acusado vertió la gasolina en el suelo e intentó prender fuego, pero no logró su propósito. La intervención de un vigilante de seguridad impidió el incendio durante un forcejeo. Posteriormente, llegó un policía nacional que se abalanzó sobre el acusado. Ambos cayeron al suelo y el agente sufrió intoxicación por inhalación de carburantes. El policía requirió asistencia médica y tardó varios días en curar. Estos hechos fundamentan la acusación por lesiones leves junto al delito de incendio en grado de tentativa en la oficina de la Seguridad Social.