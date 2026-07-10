El regreso del lobo a las montañas europeas figura como un éxito de la biodiversidad, pero para los ganaderos de alta montaña se traduce en rebaños diezmados. Las vallas eléctricas encarecen la explotación y resultan casi imposibles de instalar en terreno escarpado. Los perros guardianes, la otra alternativa clásica, generan conflictos con excursionistas y con otros animales.

Ante ese callejón sin salida, un ganadero de 72 años llamado Rudolf Schaubach decidió proteger a cada oveja por separado. Invirtió tres años de trabajo y entre 50.000 y 60.000 euros de su propio bolsillo en desarrollar y patentar una cota de malla con púas.

La clave de la armadura para proteger a las ovejas de los lobos. Wikimedia

Cómo funciona la armadura con púas que protege a las ovejas de los lobos

Se trata de una red de plástico ligero de unos 1,5 por 1,5 metros, sujeta con bandas elásticas, que cubre el cuerpo y la garganta del animal. Pesa entre dos y tres kilos, un lastre equivalente al de la propia lana.

Las púas son de plástico y van recubiertas con tubos de goma. El diseño no busca lesionar al depredador, sino provocarle una molestia lo bastante desagradable como para que abandone. “Un lobo es un animal inteligente, no creo que intentara morder a una oveja por segunda vez”, explicó el inventor a medios locales.

Los problemas de la armadura para las ovejas.

Por qué un veterinario ordenó retirar la armadura de las ovejas

La primera prueba real llegó en mayo de 2026, cuando otro ganadero permitió que tres de sus ovejas llevaran la malla en un pasto de alta montaña. Schaubach instaló una cámara para documentar cualquier ataque.

El ensayo se frustró antes de que apareciera ningún lobo. La asociación protectora Tierschutz Austria presentó una denuncia y un veterinario oficial ordenó retirar el dispositivo, al entender que podía limitar la movilidad del animal y elevar el riesgo de muerte durante una huida. El inventor rechaza la objeción y sostiene que la oveja se tumbó y se desplazó con normalidad, y que el cordero mamó sin problemas.

¿Qué critican los ganaderos de la cota de malla para ovejas?

La lana se enreda en la red a medida que crece, lo que complica el manejo diario en rebaños numerosos.

El lobo cambia de táctica y muerde zonas descubiertas, como las patas o la cabeza.

El coste por cabeza resulta difícil de asumir sin ayudas públicas.

El escenario de fondo explica la urgencia. Solo en Alemania murieron más de 4.000 animales de granja por ataques de lobo durante 2024, en su mayoría ovejas y cabras. En Austria se han registrado más de 1.000 ataques con miles de reses muertas o heridas.

Qué pasa ahora con la armadura para ovejas

Schaubach busca una empresa que fabrique la red a gran escala y trabaja en una versión más ligera, centrada en el cuello y la parte inferior del cuerpo. Calcula que el dispositivo puede durar décadas y que, con fondos europeos, saldría rentable.

Mientras tanto, organizaciones ecologistas como NABU insisten en que el conflicto no se resuelve reduciendo el número de lobos, sino mejorando la calidad de las medidas de protección existentes.