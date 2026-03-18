El concepto de robot que conocemos es considerablemente más antiguo de lo que se suele suponer. Uno de los primeros ejemplos documentados se atribuye al antiguo matemático e ingeniero griego Arquitas de Tarento, quien, en el siglo III a.C., diseñó un autómata capaz de caminar de manera autónoma. Otros ejemplos de robots antiguos incluyen el autómata de Herón de Alejandría, que tenía la capacidad de interpretar música y el autómata de Al-Jazari, que podía servir bebidas. Estos fueron algunos de los primeros de su tipo, parte de un desarrollo que continúa avanzando hasta la actualidad. Y, al hablar de grandes inventos, Leonardo Da Vinci es uno de los nombres que siempre se menciona. El renacentista creó innumerables inventos, muchos de los cuales estaban adelantados a su tiempo. Entre todos ellos se encuentra un robot que fue descubierto hace apenas medio siglo. Leonardo da Vinci (1452-1519) fue un destacado artista, científico e inventor italiano del Renacimiento. Es considerado uno de los genios más grandes de la historia debido a su insaciable curiosidad, su capacidad de observación y su destreza en múltiples disciplinas. En el ámbito del arte, se le reconoce como uno de los pintores más influyentes de todos los tiempos, con obras como “La Mona Lisa”, “La Última Cena” y “El Hombre de Vitruvio”. Sus pinturas se distinguen por su realismo, su profundidad psicológica y su uso innovador de la luz y la perspectiva. Da Vinci también fue un hombre de ciencia, pionero en diversas áreas como la anatomía, la ingeniería, la óptica y la geología. Sus estudios sobre el cuerpo humano fueron fundamentales para el desarrollo de la medicina moderna. Además, realizó importantes contribuciones en el campo de la ingeniería, con diseños para máquinas voladoras, armas y otros aparatos. A finales del siglo XV, Leonardo prestaba sus servicios a los Sforza en Milán, donde Ludovico Sforza lo empleaba no solo como artista, músico y arquitecto, sino también como responsable de planificar las celebraciones familiares. Estos eventos no solo contaban con un exquisito menú, sino que también se complementaban con actuaciones y espectáculos diseñados para entretener a los invitados. En esta faceta, Leonardo se destacaba por su habilidad como ingeniero, creando atracciones impactantes. En 1495, ideó una sorpresa que dejó asombrados a todos los presentes, incluido Ludovico Sforza, que observaba con satisfacción las reacciones de sus convidados. Durante el Renacimiento, Da Vinci recibió el mecenazgo de la aristocracia. Las familias más influyentes de Italia en aquel entonces competían en diferentes ámbitos: desde la política y la economía hasta en el terreno militar, e incluso se esforzaban por superarse en la organización de eventos sociales. Leonardo da Vinci construyó el primer autómata humanoide en Occidente. Este caballero mecánico, o automata cavaliere en italiano, era una figura articulada vestida con una armadura al estilo germánico de la época. Gracias a un complejo mecanismo interno de engranajes y poleas, podía simular movimientos humanos. El aspecto exacto de este autómata renacentista es incierto, ya que solo se conocen algunas anotaciones de Leonardo al respecto. Sin embargo, expertos han intentado recrear modelos hipotéticos utilizando madera, cuero y metal. Este invento de Leonardo permaneció desconocido hasta los años 50 del siglo XX, cuando el historiador y experto en Da Vinci, Carlo Pedretti, encontró los documentos que describían este proyecto. Se piensa que el automata cavaliere, además de mover la cabeza, poseía extremidades articuladas y era capaz de emitir sonidos mediante un mecanismo de percusión. Aunque no hay pruebas concretas de su construcción, los diseños de Leonardo, basados en sus conocimientos de anatomía y biomecánica, invitan a imaginar una armadura en las festividades de Milán que podía moverse autónomamente o con la ayuda de operadores, generando admiración y sorpresa entre los asistentes.